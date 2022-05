E’ la terza volta che le acide zitelle del nostro calcio si contendono la Coppa Italia: nel 1959, a San Siro, stravinse per 4-1 la Juventus di Giampiero Boniperti, John Charles e Omar Sivori. Nel 1965, all’Olimpico, prevalse ancora la Juventus di Heriberto Herrera e del suo "movimiento": 1-0 all’Inter del mago Helenio.

4a sfida stagionale, una sfida tra deluse

E’ la quarta sfida della stagione. In campionato: 1-1 al Meazza, tapin di Edin Dzeko e rigorino di Denzel Dumfries su Alex Sandro, trasformato da Paulo Dybala; e 1-0 per l’Inter allo Stadium, rigore «doppio» di Hakan Calhanoglu. Stadio Olimpico di Roma, mercoledì 11 maggio, ore 21.. In campionato: 1-1 al Meazza, tapin di Edin Dzeko e rigorino di Denzel Dumfries su Alex Sandro, trasformato da Paulo Dybala; e 1-0 per l’Inter allo Stadium, rigore «doppio» di Hakan Calhanoglu. In Supercoppa, a San Siro, 2-1 di Alexis Sanchez all’ultima mischia dei tempi supplementari.

per la prima volta dal 2012, rampa dei nove scudetti, allenatore Antonio Conte, rischia lo "zero tituli". Ci stanno le carestie, ma a nove milioni netti all’anno ad Allegri, e su Allegri, sarebbe lecito porre e porsi qualche domanda. Per l’Inter, il successo del Milan a Verona è stato una mazzata. Niente sorpasso, e ne mancano solo due. Chissà il morale. La coppa diventa, così, un’occasione che va oltre la scocciatura. Vi arrivano, le squadre, zavorrate da delusioni opposte. La Juventus di Massimiliano Allegri ha perso venerdì sera, a Marassi contro il Genoa, una partita che, stando alla confusione pacata nel lasciare il risultato (da 1-0 e 1-2), non sembrava importarle granché. E’ quarta, sicura della zona Champions. Dalle sue parti, le medaglie di bronzo non eccitano. E comunque:rampa dei nove scudetti, allenatore Antonio Conte,Ci stanno le carestie, ma a nove milioni netti all’anno ad Allegri, e su Allegri, sarebbe lecito porre e porsi qualche domanda. Per l’Inter, il successo del Milan a Verona è stato una mazzata. Niente sorpasso, e ne mancano solo due. Chissà il morale. La coppa diventa, così, un’occasione che va oltre la scocciatura.

Come stanno Juve e Inter?

Dusan Vlahovic. Simone Inzaghi recupera Alessandro Bastoni e non ha che l’imbarazzo della scelta. Max, lui, perde Mattia De Sciglio, squalificato: viste le gaffe di Genova, non proprio una iattura. Rientra Danilo, ci sono speranze addirittura per Manuel Locatelli. La soluzione del momento, e al momento, potrebbe arrivare dall’oggetto che rappresenta il problema più attuale e gettonato: Non segna da quattro gare, i tribunali del popolo non hanno dubbi: colpa del tecnico . Nostalgia di Vincenzo Italiano. Altro che il satollo livornese.

Dusan Vlahovic (Genoa-Juventus) Credit Foto Getty Images

All’epoca della Juventus di Armando Picchi, Roberto Bettega fece gol subito (a Catania, proprio come il serbo con il Verona) e poi andò in bianco per dodici tappe. I colleghi di reparto si chiamavano Helmut Haller, Franco Causio, Pietro Anastasi, Fabio Capello. Spremute di talento. Calma, dunque. Se mai, il mister farà bene a "spostare" i sentieri e il destinatario delle palle-gol: da Moise Kean (tre a Marassi) al giovanotto di Belgrado (una). Alla luce, soprattutto, degli esiti balistici.

Inzaghino deve dividersi fra coppa e spiccioli-scudetto: la rimonta con l’Empoli (da 0-2 a 4-2) ha ribadito i cali di tensione (Stefan De Vrij in testa) e le risorse che ne fanno l’arsenale più forte perché più guarnito. Nei suoi panni, partirei con Lautaro Martinez e il bosniaco.

Come è andata, come andrà

Cosa insegnano le ultime tre puntate? Meglio l’Inter all’andata e in Supercoppa, meglio la Juventus al ritorno. Madama cerca di dare un senso, e almeno un trofeo, a un bilancio fallimentare. Nelle sfide secche il pronostico ondeggia e barcolla, ma non si può non considerare l’Inter leggermente favorita. Senza trascurare l’addio di Dybala. Beppe Marotta lo prelevò dal Palermo, ne apprezza lo stile e, per questo, lo marca stretto. Un giallo nel giallo del derby d’Italia, che dagli anni Sessanta alle tempeste di Calciopoli i tifosi continuano a "bere" come se lo avesse scritto George Simenon.

