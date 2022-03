Dusan Vlahovic è ormai sulla bocca di tutti: il centravanti che gol facile". Non tutti sanno però come questo fantastico attaccante sia arrivato in Italia, quando ancora era sconosciuto ai più: ci pensa Pantaleo Corvino, sulle pagine de "La Stampa" a ricordare le modalità e i tempi di uno degli acquisti più azzeccati della sua lunga carriera di talent scout. Era il 2017 quando lo bloccò, il 2018 quando gli fece firmare il contratto con la Viola, al compimento dei suoi 18 anni. è ormai sulla bocca di tutti: il centravanti che dalla Fiorentina è passato alla Juventus , continuando sulla stessa linea imboccata già in viola, ovvero quello della del "". Non tutti sanno però come questo fantastico attaccante sia arrivato in Italia, quando ancora era sconosciuto ai più: ci pensa, sulle pagine de "" a ricordare le modalità e i tempi di uno degli acquisti più azzeccati della sua lunga carriera di talent scout. Era il 2017 quando lo bloccò, il 2018 quando gli fece firmare il contratto con la Viola, al compimento dei suoi 18 anni.

Ero a Belgrado per trattare Milenkovic, fu un attimo intuirne le qualità: oltre al senso del gol, mi colpì la destrezza, il modo con cui rendeva facili i gesti tecnici. E poi la personalità, straordinaria per un diciassettenne

Ad

Dusan Vlahovic con la maglia del Partizan (2016) Credit Foto Getty Images

Coppa Italia Italiano: "Vlahovic? Ai tifosi dico di sostenere la squadra" UN' ORA FA

Corvino racconta di come riuscì a convincere Vlahovic e soprattutto i suoi genitori a scegliere Firenze, puntando sulla bellezza della città e sulla calda accoglienza che i tifosi viola avrebbero riservato al promettente attaccante: "Presi Vlahovic per 1,5 milioni di euro e qualcuno disse che era caro, ma i Della Valle si fidarono di me. La madre del ragazzo mi disse sorridendo: 'Le do il nuovo Batistuta'. E io le risposi: 'Mi basta il nuovo Toni'.

Morata: "Sempre sentito la fiducia di Allegri. Vlahovic ci dà tanto"

Le critiche

"All’epoca non mancarono le critiche: qualcuno giudicò la cifra eccessiva per un ragazzino non tesserabile subito e che precludeva l’ingaggio di altri extracomuntari. E i Della Valle si fidarono. Sapevo di investire bene e non potevo indugiare: Dusan era corteggiato da club di grande appeal, alcuni con possibilità economiche nettamente superiori. Sulle sue tracce c'erano anche Juventus e Atalanta in Italia, all'estero Arsenal e Borussia Dortmund".

Come sarà accolto a Firenze da juventino

"I tifosi vivono di sentimenti, Firenze è una città che ama e questo è l’altro volto. Meglio i fischi dell’indifferenza. Dusan ha voglia di migliorare e con Allegri completerà il proprio percorso di crescita".

Allegri: "Vlahovic sarà sempre riconoscente alla Fiorentina"

Coppa Italia Allegri: "Vlahovic sarà sempre riconoscente alla Fiorentina" UN' ORA FA