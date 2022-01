Stefano Sensi, proprio lui. L'uomo con le valigie in mano, probabilmente destinato a lasciare Appiano Gentile nei prossimi giorni con destinazione Sampdoria, indossa i panni del match winner e regala all'Inter la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia firmando al minuto 104 il gol del 3-2 che stende uno splendido Empoli nel primo tempo supplementare al termine di una partita in cui succede davvero di tutto. L'Inter chiude il primo tempo avanti 1-0 (gol di Sanchez aL 13'). Poi nella ripresa cambia tutto e l'Empoli giganteggia: Bajrami pareggia al 61' e passa clamorosamente in vantaggio al 76' grazie a un'autorete di Radu propiziata da Cutrone. I toscani accarezzano il sogno dell'impresa, ma Ranocchia al 91' porta la gara all'extra-time con una fantastica mezza rovesciata sotto l'incrocio. Ai quarti di finale i nerazzurri affronteranno la vincente di Roma-Lecce, in programma giovedì sera all'Olimpico.

Il tabellino

INTER-EMPOLI 3-2 dts

INTER (3-5-2) - Radu; D'Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Gagliardini (78' Dzeko), Vidal (64' Barella), Vecino (65' Calhanoglu), Darmian (65' Perisic); Lautaro Martinez (94' Sensi), Correa (5' Sanchez). All.: S. Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2)- Furlan; Fiamozzi (85' Stojanovic), Viti, Romagnoli, Marchizza (85' Ismajli); Asllani (97' Fazzini), Stulac, Bandinelli (46' Henderson); Zurkowski (46' Bajrami); Pinamonti (46' Ricci), Cutrone. All.: Andreazzoli.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

GOL: 13' Sanchez (I), 61' Bajrami (E), 76' aut. Radu (I), 91' Ranocchia (I), 104' Sensi (I).

ASSIST: Dumfries (I, 1-0), Asllani (E, 1-1), Dzeko (I, 2-2), Sanchez (I, 3-2).

AMMONITI: Vecino (I), Romagnoli (E).

NOTE - Recupero 2'+5'+1'+0'.

Alexis Sanchez esulta con Lautaro Martinez dopo il gol in Inter-Empoli - Coppa Italia 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

13' GOOOOOLLLLLL DELL'INTER! SANCHEZ! 1-0! Dumfries chiede e ottiene un triangolo con Vidal, supera Marchizza in velocità e dalla destra crossa un pallone morbisdo a centro area dove Sanchez di testa non dà scampo a Furlan. Assist di Dumfries e nerazzurri subito in vantaggio.

20' INTER VICINA AL RADDOPPIO Sanchez scippa il pallone a Viti, arriva Dumfries che calcia con il destro a colpo sicuro. Bravo Furlan a mettere in corner in tuffo.

29' DOPPIA PARATA DI FURLAN! Errore dell'Empoli in disimpegno, Lautaro Martinez può calciare prima col sinistro e poi col destro: in entrambi i casi l'argentino trova l'opposizione del portiere dell'Empoli che respinge in tuffo.

47' INTER A UN PASSO DAL 2-0! Cross di Sanchez, Furlan esce smanacciando e colpisce Vecino, sulla respinta c'è Ranocchia che da due passi di testa spedisce alto. Che occasione per i nerazzurri!

61' GOOOOOLLLLLL DELL'EMPOLI! 1-1! BAJRAMI! Stop di petto in piena area di rigore e sinistro nell'angolino: niente da fare per Radu che si allunga ma non può arrivarci. Di nuovo parità a San Siro. Perfetto il cross di Asllani dopo il sinistro di Cutrone rimpallato al limite dell'area. Di nuovo parità!

74' RIGORE PER L'EMPOLI, ANZI NO! Destro di Cutrone, la palla rimbalza sul braccio sinistro di Dumfries e Sacchi indica il dischetto. Il direttore di gara, richiamato al VAR, cambia idea e cancella il penalty per i toscani: la respinta di Dumfries è regolare.

76' GOOOOOLLLLL DELL'EMPOLI! 1-2! AUTORETE DI RADU! Incornata di Cutrone da due passi: palla sulla traversa e che rimbalza sul tacco del portiere dell'Inter prima di insaccarsi. Clamoroso a San Siro!

91' GOOOOOLLLLLL DELL'INTER! RANOCCHIA! 2-2! Pallone vagante in area di rigore, Dzeko salta più in alto di tutti e colpisce di testa, il difensore nerazzurro si coordina e lascia partire un perfetto destro in mezza rovesciata che non dà scampo a Furlan. Che gol! Assist di Dzeko.

104' GOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! SENSI! 3-2! Erroraccio di Romagnoli che perde palla in uscita. Calhanoglu ne approfitta e serve Sanchez, pallone per Sensi che controlla e fulmina Furlan con un gran destro sotto l'incrocio. Assisti di Sanchez e Inter di nuovo avanti!

Il migliore

Alexis SANCHEZ - Entra e sblocca subito il match con un'incornata perfetta. Vivace e in fiducia, mette la sua firma anche sull'assit che porta al gol di Sensi. Il migliore in campo.

Il peggiore

Simone ROMAGNOLI - Imperdonabile la leggerezza che spiana la strada a Sensi per il gol che decide l'incontro. Uscire in quel modo palla al piede al limite è un harakiri.

Inzaghi: "Dybala? Non mi piace parlare dei giocatori degli altri"

