Inter-Empoli, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-22, si è concluso sul punteggio di 3-2 per i nerazzurri dopo i tempi supplementari. L'incontro è stato arbitrato da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Dopo il botta e risposta tra Sanchez (13') e Bajrami (61'), al 76' i toscani passano in vantaggio grazie a un'autorete di Radu. Ranocchia firma il 2-2 al 91' e Sensi al minuto 104 mette a segno la rete del successo interista. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Inter

Ionut RADU 6 - Sui gol dell'Empoli non può fare nulla, sfortunato sul colpo di testa di Cutrone. Per il resto non deve effettuare interventi particolarmente significativi.

Danilo D'AMBROSIO 6,5 - Altra buona prova: dietro non commette grossi errori e davanti si rende pericoloso con un paio di incursioni.

Andrea RANOCCHIA 7 - Ripresa difficile, ma riscatta ampiamente qualche indecisione con la splendida mezza rovesciata al 91' che vale i supplementari.

Federico DIMARCO 6 - Piede educato, sui palloni fermi è un'insidia. Non impeccabile in fase di copertura: dalla sua parte l'Empoli trova parecchi spazi.

Denzel DUMFRIES 6,5 - La cosa migliore della sua partita è l'assist per il gol di Sanchez, nato da una perfetta triangolazione con Vidal. Sfiora anche il gol poco dopo. In costante crescita.

Roberto GAGLIARDINI 5,5 - Primo tempo sufficiente, mentre nella ripresa è uno di quelli che vanno più in crisi di fronte alle sfuriate dell'Empoli.

dal 77' Edin DZEKO 6 - Ingresso prezioso nel momento più difficile per i nerazzurri: va vicino al gol e apparecchia la mezza rovesciata di Ranocchia con una sponda delle sue.

Arturo VIDAL 6,5 - Gioca nel ruolo di Brozovic cavandosela molto bene. Bravo in interdizione, fa valere la sua esperienza. Esce dal campo piuttosto contrariato.

dal 65' Nicolò BARELLA 6,5 - Si mette in luce con un paio di recuperi da urlo. Fondamentale come sempre, anche a partita in corso.

Matias VECINO 5 - Gli manca il ritmo partita e non può essere altrimenti. Rischia grosso con un intervento dubbio in area di rigore su Bandinelli. Nella ripresa viene sostituito dopo avere rimediato un'ammonizione.

dal 65' Hakan CALHANOGLU 6,5 - Si limita a far girare il pallone senza guizzi. Mette lo zampino, però, nell'azione che porta al gol di Sensi.

Matteo DARMIAN 5,5 - Meno lucido del solito. Probabilmente non è al meglio della condizione fisica altrimenti non si spiegherebbero alcuni passaggi a vuoto.

dal 65' Ivan PERISIC 6 - Prova a dare fastidio alla difesa dell'Empoli con ripetuti affondi sulla sinistra: buona continuità di spinta.

Lautaro MARTINEZ 5 - Una doppia conclusione nel primo tempo che mette a dura prova Furlan, poi poco altro. Prestazione piuttosto opaca dell'argentino che sbaglia anche diverse scelte negli ultimi 16 metri.

dal 94' Stefano SENSI 7 - Decide la partita con una prodezza: controllo e destro a incrociare sotto l'incrocio. E pensare che potrebbe lasciare Appiano Gentile a breve. Grande professionalità.

Joaquin CORREA s.v. - Si fa subito male ed è costretto a uscire dopo 5 minuti in lacrime. Ingiudicabile.

dal 5' Alexis SANCHEZ 7,5 - Entra e sblocca subito il match con un'incornata perfetta. Vivace e in fiducia, mette la sua firma anche sull'assit che porta al gol di Sensi. Il migliore in campo.

All.: Simone INZAGHI 6,5 - Ricorre a un ampio turnover e centra l'obiettivo al termine di una partita molto sofferta. Decisiva l'intuizione di gettare nella mischia Sensi nel momento più caldo del match. Il fatto che il gol decisivo lo segni un giocatore in partenza la dice lunga sulle capacità di gestire il gruppo da parte dell'allenatore nerazzurro.

Le pagelle dell'Empoli

Jacopo FURLAN 6,5 - Stilisticamente rivedibile, anche se a conti fatti si mostra efficace. Sui gol presi non ha particolari colpe. Molto bravo su Dumfries e sulla doppia conclusione di Lautaro.

Riccardo FIAMOZZI 5,5 - Si perde Sanchez e il cileno sblocca il risultato con un colpo di testa che certamente non è la sua specialità. Poi si riprende e dà il suo contributo.

dal 71' Petar STOJANOVIC 5,5 - Viene costretto alla difensiva da Perisic e spesso non riesce a evitare che il croato metta palloni pericolosi a centro area.

Simone ROMAGNOLI 5 - Imperdonabile la leggerezza che spiana la strada a Sensi per il gol che decide l'incontro. Uscire in quel modo palla al piede al limite è un harakiri.

Mattia VITI 5,5 - Nel primo tempo è approssimativo nelle uscite palla al piede e piuttosto distratto. Meglio nel prosieguo della gara quando chiude tutti i varchi.

Riccardo MARCHIZZA 5,5 - Avvio complicato, ma anche il suo rendimento cresce col passare dei minuti. Cerca di contenere Dumfries come può.

dall'85' Ardian ISMAJLI 5,5 - Col suo ingresso non riesce a dare solidità al reparto difensivo.

Szymon ZURKOWSKI 5 - Primi 45 minuti in ombra: non si vede mai e giustamente Andreazzoli lo toglie all'intervallo.

dal 46' Nedim BAJRAMI 7,5 - Che partita! Entra e cambia letteralmente volto all'Empoli: imprendibile quando parte palla al piede. Firma un gran gol che manda in crisi l'Inter.

Leo STULAC 6,5 - Grande combattente: si rende utile in entrambe le fasi ed è uno degli ultimi ad arrendersi.

Filippo BANDINELLI 5,5 - Prova a inserirsi ma con scarsi risultati. Chiede invano un rigore per un tamponamento di Vecino. La sua partita dura solo 45 minuti.

dal 46' Liam HENDERSON 6 - Buona prova da metà campo in su, qualche incertezza in copertura.

Kristjan ASLLANI 7 - Corre come un forsennato dall'inizio alla fine. È lui a scodellare il pallone trasformato in gol da Bajrami.

dal 97' Jacopo FAZZINI 6 - Sufficienza di incoraggiamento perché, seppur giovanissimo, entra in campo con la giusta cattiveria reggendo fisicamente anche un paio di contrasti.

Patrick CUTRONE 7,5 - Prestazione eccezionale, evidentemente contro l'Inter sente ancora aria di derby. Fa reparto da solo e causa l'autorete di Radu con un'incornata dai tempi perfetti.

Andrea PINAMONTI 5 - Partita complicata: non riceve alcun pallone giocabile e viene neutralizzato senza grossi problemi dai difensori dell'Inter. Esce all'intervallo.

dal 46' Samuele RICCI 6,5 - Il suo ingresso regala geometrie e fosforo all'Empoli. Secondo tempo ottimo, nei supplementari si vede decisamente meno e paga un po' di stanchezza.

All.: Aurelio ANDREAZZOLI 7 - Ha due grossi meriti. Innanzitutto porta l'Inter ai supplementari, cosa non da poco. In secondo luogo ha l'umiltà di capire di avere sbagliato l'undici iniziale: i cambi all'intervallo cambiano l'Empoli e la partita. Eliminato a testa altissima.

