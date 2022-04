Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia terminata 3-0 a favore dei nerazzurri grazie ai gol di Lautaro Martinez (doppietta) e Gosens. L'incontro è stato arbitrato da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita disputata a San Siro.

Ad

La moviola di Inter-Milan 3-0

Coppa Italia Inter-Milan, le ufficiali: Inzaghi schiera la coppia Lautaro-Correa 4 ORE FA

66' ANNULLATO UN GOL AL MILAN - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Tomori devia il pallone che finisce sui piedi di Bennacer: sinistro secco dell'algerino, Handanovic immobile e palla che si insacca alle sue spalle. Mariani convalida, i giocatori dell'Inter chiedono un tocco di mano di Tomori che in realtà devia col petto. Mariani viene in ogni caso richiamato al VAR per valutare la posizione di Kalulu, davanti a tutti al momento del tiro di Bennacer: la posizione del difensore del Milan viene valutata attiva, gol annullato e risultato che rimane di 2-0 per l'Inter. Restano tanti dubbi sulla decisione del direttore di gara.

La squadra arbitrale

ARBITRO: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

ASSISTENTI: Costanzo e Passeri.

QUARTO UFFICIALE: Abisso.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Tolfo.

Milan-Inter, sfida a due? La volata Scudetto a 5 turni dalla fine

Coppa Italia Inter sul pezzo, Milan distratto dal Bahrain IERI A 12:47