Al Meazza va in scena un derby di portata epocale : Inter e Milan si contendono il primo ticket per la finalissima di Coppa Italia in programma l'11 maggio. Domani, mercoledì 20 aprile, si disputerà l'altra semifinale tra Juventus e Fiorentina all'Allianz Stadium. A Milano intanto, si farà sul serio per 90' filati: si tratta del quarto derby della Madonnina della stagione, e potrebbe benissimo definire gli equilibri nel rush finale per lo Scudetto. Quest'anno al Milan è andata meglio: una vittoria in rimonta per 2-1 nel match di ritorno del campionato, che si unisce ai pareggi dell'andata di campionato (1-1) e di Coppa Italia (0-0) , zero sconfitte. I campioni d'Italia guidati da Simone Inzaghi vogliono sistemare i conti nell'appuntamento clou.