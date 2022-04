Inter e Milan si sfidano nella prima semifinale di ritorno di Coppa Italia : si gioca martedì 19 aprile a San Siro con calcio d'inizio alle ore 21. I nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli si presentano all'appuntamento dopo avere vinto i rispettivi impegni in campionato: l'Inter si è imposta 3-1 sullo Spezia al Picco, mentre il Milan ha piegato il Genoa (2-0 al Meazza). In palio c'è la qualificazione alla finale di Coppa Italia contro una tra Juventus e Fiorentina che si sfideranno mercoledì sera nella seconda semifinale. Si tratta del quarto derby della Madonnina in questa stagione: oltre allo 0-0 della semifinale di andata si registrano anche l'1-1 del girone di andata e il successo per 2-1 in rimonta dei rossoneri nel match di ritorno (doppietta di Giroud in risposta al vantaggio interista firmato da Perisic).

Inter-Milan: le probabili formazioni

INTER (3-5-2) - Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Franck Kessié, Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic - Inter-Milan Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Inter-Milan: dove vederla in tv

Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì 19 aprile a San Siro con calcio d'inizio alle ore 21, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5. Eurosport vi offrirà la diretta scritta della partita con aggiornamenti e commenti in tempo reale.

