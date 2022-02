Inter-Roma, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, è terminato sul punteggio di 2-0, frutto delle reti di Dzeko e Sanchez. La gara è stata arbitrata da Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Con questo risultato i nerazzurri di Simone Inzaghi staccano il pass per la semifinale dove affronteranno, in un doppio confronto di andata e ritorno, la vincente del quarto di finale Milan-Lazio in programma mercoledì sera a San Siro. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 - Provvidenziale con i piedi su Zaniolo, reattivo sul destro di Oliveira deviato da Brozovic.

Danilo D'AMBROSIO 6,5 - Quando si parla di lui è molto facile ripetersi. Conferma di essere una "seconda linea" molto affidabile: altra prova di sostanza.

Milan SKRINIAR 7 - Nel primo tempo è un muro invalicabile, nella ripresa fa un po' più di fatica a contenere Abraham ma fa valere esperienza e fisicità. Da urlo (anche se inutile) il salvataggio di testa sul sinistro da posizione impossibile di Zaniolo.

Alessandro BASTONI 6,5 - Buon primo tempo durante il quale tiene a bada Zaniolo senza grossi patemi. Poi si fa male a una caviglia ed è costretto a lasciare il campo prima del riposo.

dal 45' Stefan DE VRIJ 6 - Riscatta la prova negativa del derby con un secondo tempo attento, anche se si vede che non è al meglio della condizione.

Matteo DARMIAN 6,5 - Gioca altissimo, praticamente da attaccante aggiunto costringendo Vina sulla difensiva. Ottimo avvio di gara, poi rientra nei ranghi della normalità ma senza risparmiarsi.

Nicolò BARELLA 7 - Colpisce una traversa clamorosa con una bordata di destro. Gode di molta libertà sulla trequarti e ne approfitta creando spesso superiorità numerica. Sfiora il gol anche nella ripresa con un siluro messo in corner da Rui Patricio. Inesauribile.

dall'85' Hakan CALHANOGLU s.v. - Scampoli di partita per il turco, non giudicabile.

Marcelo BROZOVIC 5,5 - Non è il Brozovic che siamo abituati a vedere. Il croato tocca sì tantissimi palloni come al solito, ma commette qualche errore di troppo, sintomo forse di una certa stanchezza.

Arturo VIDAL 6 - Al piccolo trotto in mezzo al campo. Va un po' in difficoltà quando la Roma alza in giri a inizio secondo tempo. Un suo contrasto vinto con Oliveira dà il la al gol del 2-0.

dall'85' Matias VECINO s.v. - Gioca troppo poco per essere valutato.

Ivan PERISIC 7 - Intuizione e assist formidabile nel gol che sblocca la partita. Applicazione costante in entrambe le fasi, conferma di attraversare un momento di forma smagliante.

dall'85' Denzel DUMFRIES s.v. - Entra nei minuti finali, non giudicabile.

Edin DZEKO 7,5 - Schioda lo 0-0 con un gol capolavoro e per nulla facile. Terminale offensivo, ma anche prezioso distributore di palloni quando arretra. Gioca a tutto campo partecipando costantemente alla manovra.

dal 76' Lautaro MARTINEZ s.v. - Quando entra la partita è in ghiaccio. Pochi palloni dalle sue parti, non giudicabile.

Alexis SANCHEZ 7,5 - Tanto lavoro di sponda per i compagni, poi all'improvviso estrae dal cilindro una prodezza straordinaria che vale il gol del 2-0.

All. Simone INZAGHI 6,5 - La sconfitta nel derby ha fatto scattare qualcosa: l'avvio di gara è semplicemente perfetto, poi inevitabilmente il ritmo cala ma stavolta la gestione del vantaggio è ottima. Qualificazione stra-meritata.

Alessandro Bastoni e Nicolò Zaniolo - Inter-Roma - Coppa Italia 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6 - Sulle cannonate di Dzeko e Sanchez non può fare nulla, graziato dal destro di Barella che poi lo costringe al miracolo nella ripresa.

Gianluca MANCINI 5,5 - Il solito combattente, a tratti anche eccessivamente ruvido. Non commette grosse sbavature, ma viene spesso attirato fuori posizione dai movimenti di Sanchez.

Chris SMALLING 4 - Buco imperdonabile sul gol di Dzeko, quell'errore condiziona la sua prova anche dal punto di vista psicologico. Soffre tremendamente la fisicità del bosniaco, serata horror.

Roger IBAÑEZ 5,5 - Da una sua sventagliata fuori misura nasce il gol dell'1-0 di Dzeko. Lascia il campo per infortunio durante l'intervallo.

dal 46' Marash KUMBULLA 5,5 - Entra a inizio ripresa e gioca una buona prova fatta eccezione per i minuti finali nei quali perde un po' la bussola.

Rick KARSDORP 5,5 - Perisic non è certo l'avversario più semplice da affrontare. Partita di grande sofferenza nei primi 45 minuti, un po' meglio nella ripresa.

Jordan VERETOUT 5 - Letteralmente assente nei primi 45 minuti di gioco, prova a rianimarsi nella seconda parte di gara ma il suo apporto è insufficiente.

dal 70' Bryan CRISTANTE 5,5 - Si piazza in mezzo al campo, prova anche la conclusione da fuori ma non riesce a cambiare l'inerzia della gara.

Sergio OLIVEIRA 5 - Un passi indietro del portoghese rispetto alle sue ultime apparizioni. Troppo timido in avvio e impreciso nella gestione di diversi palloni quando l'Inter concede più campo.

dal 70' Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Entra ma praticamente non si vede. La Roma ha estremamente bisogno che ritrovi rapidamente la migliore condizione.

Matias VIÑA 5,5 - Costretto a stare molto basso, si trova spesso in inferiorità numerica quando D'Ambrosio supporta la spinta di Darmian. Serata non semplice.

dal 76' Stephan EL SHAARAWY s.v. - Poco più di un quarto d'ora quando ormai la partita ha poco da dire. Non giudicabile.

Henrikh MKHITARYAN 6 - È lui a dare la prima scossa alla Roma con un traversone basso che per poco non porta all'autorete di D'Ambrosio. Quando si accende lui, si accende la Roma. Sufficienza stiracchiata.

Nicolò ZANIOLO 6 - Si mangia il gol dell'1-1 sparando addosso ad Handanovic da due passi, ma è l'unico a tenere in apprensione la difesa nerazzurra con i suoi guizzi.

Tammy ABRAHAM 5 La giocata con cui si beve Skriniar a inizio secondo tempo è l'unico sprazzo di classe di una partita in tono minore. Può e deve fare molto di più.

dall'89' Felix AFENA-GYAN s.v. - Gioca una manciata di minuti e non è giudicabile.

All. José MOURINHO 5 - Sconfitta netta che non ammette attenuanti. L'approccio alla partita è da film horror. Sistema la squadra nella ripresa, ma è troppo tardi. Amaro il suo ritorno nella San Siro nerazzurra che tuttavia lo acclama come ai vecchi tempi.

