I ragazzi sono stati fantastici. Abbiamo giocato un derby di intelligenza tattica colpendo al momento giusto. Volevamo questo derby che era importantissimo perché valeva la finale di Coppa Italia e lo abbiamo meritato sul campo". Ai microfoni di Mediaset il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, commenta così il successo per Nei quattro giorni dopo lo Spezia abbiamo lavorato tanto, anche con i video. Abbiamo giocato due derby di campionato molto bene e non siamo stati premiati dal risultato, nel derby di andata non siamo stati lucidi anche perché si è accavallato ai tanti impegni. Oggi abbiamo lavorato anche sul non possesso". ". Ai microfoni di Mediaset il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, commenta così il successo per 3-0 sul Milan nella semifinale di ritorno : "".

Sull'Inter ritrovata

"Siamo stati bravi a rimanere lucidi. In un mese e mezzo con un calendario molto impegnativo tra Supercoppa e Champions abbiamo speso tanto a livello fisico e mentale, perdendo qualche punto per strada, ma abbiamo lavorato e ora ci prendiamo questa finale che volevamo a tutti i costi. Ora abbiamo questo finale di campionato lungo, inseguiamo il Milan capolista ma vogliamo lottare su tutti i fronti".

Sulla scelta di schierare Correa dal 1'

"Ho 5 attaccanti che stanno bene. Ogni giorno l'allenatore deve prendere tantissime decisioni. In Supercoppa i 5 cambi mi hanno fatto vincere, dopo la sconfitta nel derby si è aperto un dibattito di un mese e mezzo sui miei cambi. Io ho ascoltato, accettato quelle costruttive e schivato quelle create. Ora per alzare la Coppa manca una partita e in campionato il percorso è ancora lungo. Ci dicevano che eravamo favoriti, poi che eravamo tagliati fuori. Ma sarà una lotta fino alla fine tra tante ottime squadre".

Sul primo derby di Milano vinto

"Mi fa piacere per questi tifosi meravigliosi. C'era una cornice incredibile di pubblico, siamo contenti di aver dato loro questa soddisfazione. Erano 11 anni che l'Inter non giocava la finale di Coppa Italia, come era tanto tempo che non vinceva la Supercoppa o non andava agli ottavi di Champions".

