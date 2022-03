Vincenzo Italiano presenta il big match d'andata Coppa Italia. Una partita che mette in palio l'accesso a un trofeo e in cui l'osservato speciale sarà, : "Non so quali saranno le scelte di Allegri in attacco, per noi qualsiasi sarà la formazione sappiamo che domani dobbiamo essere squadra vera e affrontare la Juve da squadra vera. E' una sfida che si gioca in 180' e serve grande maturità da parte della squadra. Speravo di preparare questa partita con umore diverso, dispiace per la sconfitta col Sassuolo ma questo ci dà ancora più voglia e attenzione". presenta il big match d'andata Fiorentina-Juventus , partita valevole per la semifinale diUna partita che mette in palio l'accesso a un trofeo e in cui l'osservato speciale sarà, inevitabilmente Dusan Vlahovic , il grande ex di turno e che potrebbe essere accolto da insulti

FISCHI PER VLAHOVIC?

"Non saprei cosa rispondere. Mi è successo qualcosa di analogo (a Spezia, ndr) e non fa parte della preparazione alla partita. Le mie preoccupazioni sono che lì davanti loro sono forti, hanno frecce che possono far male in ogni momento, sono molto forti in difesa e arrivano da 13 risultati utili. Per me la preoccupazione è quella, non se lo stadio accoglierà bene o male un nostro avversario. Io mi auguro che i tifosi spingano soprattutto noi, quando la gente vuole sa essere 12esimo o 13esimo uomo e ne abbiamo bisogno. Vantaggio di conoscere Vlahovic? Sono situazioni particolari, dove il nostro avversario conosce tutto ciò che noi andremo a proporre ma anche noi sappiamo i suoi pregi e i suoi difetti. E' un 50 e 50, noi alle volte siamo un po' leggerini e percepiamo poco il pericolo. E allora domani conoscendo il nostro avversario, per quanto riguarda la concentrazione e percezione del pericolo non possiamo sbagliare, anche perchè Dusan in questo momento se ha 3 palloni ne butta dentro 2".

IL FATTORE PUBBLICO

"Percepiamo la rivalità e cercheremo di onorare al massimo questo tipo di appuntamento. Quando vai a lavorare nei posti devi anche imparare a conoscere le situazioni, domani dobbiamo cercare di portare il pubblico dalla nostra parte per avere un valore aggiunto. Per il resto, ripeto, affrontiamo una grande squadra e per metterla in difficoltà servirà una super partita senza perdere di vista che si gioca sui 180'".

