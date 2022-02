ha rivoluzionato il ruolo di Alvaro Morata nella Juventus. Dalle critiche e i mugugni per la scarsa vena realizzativa alla possibile rivoluzione tattica nel nuovo tridente insieme al serbo e a Dybala. E anche nella sfida al Sassuolo potrebbe essere confermato in quella posizione. Il corteggiamento del Barcellona, il possibile addio a gennaio , il dialogo con Allegri, che ha voluto trattenerlo a tutti i costi. Paradossalmente l'arrivo di Dusan Vlahovic. Dalle critiche e i mugugni per la scarsa vena realizzativa alla possibile rivoluzione tattica nel nuovo tridente insieme al serbo e a Dybala. E anche nella sfida al Sassuolo potrebbe essere confermato in quella posizione.

Nuovo ruolo, più spazio, meno pressione

Morata contro il Verona è stato impiegato a sinistra. Come esterno d'attacco, con Vlahovic punto di riferimento al centro e Dybala a svariare partendo da destra. Una soluzione interessante, un adattamento che ha portato lo spagnolo ad avere più campo palla al piede, come in occasione dell'assist per il gol di Zakaria. In quella posizione può scatenare la sua velocità avendo più campo davanti e ricevendo meno palloni spalle alla porta. Un alleggerimento anche a livello di pressione della difesa avversaria.

Per il tridente serve il sacrificio, come Mandzukic

"Morata ha bisogno di un riferimento offensivo", ha dichiarato Allegri in conferenza post Verona, giustificando questo nuovo ruolo per lo spagnolo. Il tridente della Juventus, seguendo "il principio dell'equilibrio" tanto caro al tecnico livornese, non lo vedremo in tutte le partite. Anche perché, per essere sostenuto, ha bisogno di sacrificio e di un dispendio di energie elevato da parte sia degli attaccanti che del centrocampo. Morata, però, per svolgere bene quel ruolo, deve necessariamente aiutare anche in fase difensiva. Esattamente come faceva Mandzukic nella vecchia Juventus di Allegri.

Turnover moderato contro il Sassuolo, gioca Kaio Jorge

Nel match di Coppa Italia di giovedì contro il Sassuolo non è ancora certo l'impiego del tridente. Allegri sicuramente farà riposare qualche titolare in vista della sfida decisiva di Bergamo contro l'Atalanta. L'obiettivo della Juve, però, è quello di raggiungere le semifinali. Come esterno, contro i neroverdi, Morata dovrebbe essere confermato esterno, con Kaio Jorge prima punta dal 1'. Possibile anche il rientro di Bonucci e Locatelli, mentre in porta dovrebbe giocare Perin.

