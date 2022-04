Juventus-Fiorentina, match valido per le semifinali di ritorno di Coppa Italia 2021-22, è terminato sul punteggio di 2-0 per i bianconeri (gol di Bernardeschi e Danilo). La gara è stata arbitrata da Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Con questo risultato i bianconeri di Allegri si qualificano alla finale dell'11 maggio a Roma dove affronteranno l'Inter che, nellla prima semifinale, ha eliminato il Mlan. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Juventus

Mattia PERIN 7 - Uscita alta col brivido in avvio, poi grande riflesso sulla cannonata di Cabral e - soprattutto - paratissima sull'incornata di Martinez Quarta.

Mattia DE SCIGLIO 5,5 - Ha un gran daffare dalla sua parte e non di rado va in sofferenza. Commette una grave leggerezza ma per sua fortuna Cabral non ne approfitta. Impreciso e ruvido.

dal 79' Juan CUADRADO 7 - Dribbling secco ai danni di Martinez Quarta e assist perfetto per il 2-0 di Danilo. Impatto sulla partita davvero niente male.

Leonardo BONUCCI 6.5 - Sicuro e deciso sulle palle vaganti in area di rigore, dove fa valere tutta la sua voglia e la sua esperienza. Uno dei più brillanti.

Matthijs DE LIGT 6,5 - Pulito negli interventi, tiene testa a Cabral senza mai andare in affanno.

Alex SANDRO 6 - Presidia la fascia sinistra restando molto basso e chiudendo tutti gli spazi a Ikoné e Gonzalez.

Federico BERNARDESCHI 7 - Stappa la partita con un gran gol: controllo di petto e sinistro al volo che si insacca. Generoso nel coprire tutta la fascia destra e a dare una mano anche in copertura.

dall'82' Giorgio CHIELLINI s.v. - In campo solo per pochi minuti, non giudicabile.

Denis ZAKARIA 6 - Dovrebbe garantire corsa e inserimenti. Sulla corsa nulla da dire, per il resto lascia un po' a desiderare. Ha comunque il merito di sfiorare il gol colpendo il palo esterno nella ripresa.

DANILO 6,5 - Adattato nel ruolo di centrocampista centrale, fa quel che può dedicandosi soprattutto a un lavoro di rottura non sempre efficace. Poi, al minuto 94, trova il piattone che chiude partita e qualificazione.

Adrien RABIOT 6,5 - Il suo lavoro non è appariscente ma utile: concentrato e attento per tutta la partita, buona prova. Trova anche il gol, ma il VAR glielo cancella per una questione di centimetri.

Dusan VLAHOVIC 6 - Pronti, via e gestisce malissimo un pallone in campo aperto. Poi si riprende, lotta e si crea praticamente da solo le poche occasioni da gol che gli capitano. Seconda partita di fila senza gol contro la sua ex Fiorentina.

dall'82' Moise KEAN s.v. - In campo solo per pochi minuti, non giudicabile.

Alvaro MORATA 6 - Utile in fase difensiva, come al solito non si risparmia e corre per tre. Ma in area di rigore è quasi nullo e per un attaccante non è un dettaglio da poco, anche se il cross da cui nasce il gol di Bernardeschi lo mette lui.

dal 66' Paulo DYBALA 6 - La cosa migliore della sua partita è la respinta di un destro al volo di Callejon. Un gesto che gli vale l'applauso a scena aperta dello Stadium.

All.: Massimiliano ALLEGRI 6,5 - Missione compiuta e finale conquistata, pur senza brillare dal punto di vista della qualità del gioco. Ha dalla sua l'alibi delle tante assenze in mezzo al campo: atteggiamento molto guardingo (forse troppo) ma stasera chiedere di più era davvero dura.

Le pagelle della Fiorentina

Bartlomiej DRAGOWSKI 5- Errore imperdonabile sul gol di Bernardeschi, la sua è un'uscita scriteriata e fuori tempo.

Lorenzo VENUTI 6 - In fase difensiva non soffre granché, nella seconda parte di gara prova anche a sganciarsi per dare una mano là davanti.

dal 69' José CALLEJON 6 - Entra e si lascia subito sorprendere da Rabiot che segna, per sua fortuna in offside. Poi entra in partita e mette un paio di cross interessanti a centro area.

Lucas MARTINEZ QUARTA 5,5 - Buone letture difensive, si fa anche valere in attacco e solo un grande Perin gli nega la gioia del gol. Crolla solo al 94' quando si deve inchinare a Cuadrado.

IGOR 6 - Grande duello di nervi e di fisico con Vlahovic. Conferma di avere ottime doti atletiche e buon senso della posizione.

Cristiano BIRAGHI 5,5 - Bene dalla metà campo in su, ingenuo e superficiale nell'azione del gol di Bernardeschi: il suo colpo di testa si trasforma in un assist involontario. Sfiora il gol su punizione.

Alfred DUNCAN 5,5 - Tanti, troppi errori in fase di appoggio e costruzione, spesso disattento anche in marcatura. Primo tempo opaco, meglio nella ripresa.

dal 79' Youssef MALEH s.v. - In campo solo per pochi minuti, non giudicabile.

Lucas TORREIRA 5,5 - In avvio prende letteralmente per mano la Fiorentina, poi accusa un problema fisico e col passare dei minuti sparisce dal campo. Sostituito all'intervallo.

dal 46' Sofyan AMRABAT 6 - Si piazza in cabina di regia e contribuisce ad alzare ulteriormente il baricentro della squadra nella ripresa.

Riccardo SAPONARA 5,5 - Gioca con buona padronanza, ma si perde sul più bello. Non riesce a dare il cambio di marcia e a creare superiorità numerica.

dal 63' Riccardo SOTTIL 5,5 - Dovrebbe dare vivacità all'attacco viola, ma si vede solo allo scadere con un sinistro respinto da Perin.

Jonathan IKONÉ 5 - Quando parte in velocità sembra promettere sfracelli, ma è poco concreto negli ultimi 20 metri. Da un suo pallone giocato male nasce il contropiede che porta al gol di Bernardeschi. Nella ripresa non si vede.

dal 79' Krzysztof PIATEK s.v. - In campo solo per pochi minuti, non giudicabile.

Arthur CABRAL 5,5 - La sua velocità dà fastidio alla difesa della Juve. Poco servito, si mette in evidenza solo nel primo tempo con un gran destro respinto da Perin. Tutto qui.

Nicolas GONZALEZ 5,5 - Piuttosto fumoso e ai margini della partita. Dovrebbe alternarsi con Ikoné sulla destra, ma non trova né le misure né il guizzo giusto.

All.: Vincenzo ITALIANO6 - La sua Fiorentina è una squadra che gioca a viso aperto senza alcun timore reverenziale. Sconfitta forse ingiusta per quanto visto in campo, ma paga a caro prezzo uno svarione di Dragowski. Eliminazione che lascia qualche rimpianto.

