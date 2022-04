Uscirà dalla semifinale di ritorno dell'Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina la seconda finalista di Coppa Italia che l'11 maggio sfiderà l'Inter all'Olimpico . Si parte con i bianconeri favoriti dal pronostico, anche alla luce del successo per 1-0 ottenuto nel match di andata al Franchi grazie a una beffarda autorete di Venuti proprio allo scadere. Ai viola serve una vittoria con più di una rete per passare il turno: ricordiamo, infatti, che in Coppa Italia vige ancora la regola del gol in trasferta ormai abolita nelle coppe europee. Le due squadre si sono affrontate anche in campionato il 6 novembre scorso a Torino: anche in quel caso la Juve si impose 1-0 in extremis grazie a una rete di Cuadrado al 91'. Di seguito le scelte di formazione dei due tecnici Massimiliano Allegri