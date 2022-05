Massimiliano Allegri che oltre ad aver chiuso per la prima volta da quando siede sulla Oltre al danno, la beffa. E’ proprio il caso di dirlo perche oltre ad aver chiuso per la prima volta da quando siede sulla panchina della Juventus la prima annata senza aver portato a casa nemmeno un trofeo , ha dovuto anche fare i conti con la spiacevole espulsione e un parapiglia con la panchina bianconera.

"Il motivo dell’espulsione? È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata. Ho reagito, l'arbitro mi ha visto e mi ha espulso giustamente". [Max Allegri @Mediaset, 11/5/2022]

Il video che chiarisce l’episodio

Mario Cecchi. Dopo il gol del 4-2 di Perisic la panchina nerazzurra è esplosa ed è entrata in campo per abbracciare il croato e festeggiare la prodezza che avvicinava la squadra nerazzurra al secondo trofeo della stagione. A 48 ore dalla finalissima sui social, il giornalista Fabrizio Biasin ha postato il video dalla tribuna che chiarisce cosa sia davvero accaduto e l’entità di quella che più che una pedata volontaria sembra più un contatto fortuito con il collaboratore di Simone Inzaghi,. Dopo il gol del 4-2 di Perisic la panchina nerazzurra è esplosa ed è entrata in campo per abbracciare il croato e festeggiare la prodezza che avvicinava la squadra nerazzurra al secondo trofeo della stagione.

L'incrocio fra Cecchi ed Allegri Credit Foto Eurosport

Nel riguadagnare il proprio posto, Cecchi si è incrociato involontariamente con Allegri pestandogli il piede. Le immagini mostrano come il membro dello staff interista alzi subito un braccio verso Allegri per scusarsi ma il tecnico livornese non la prende bene e perde le staffe provando ad inseguire Cecchi e venendo fermato da un giocatore dell’Inter. Da lì il parapiglia che ha costretto Valeri a cacciare definitivamente il tecnico bianconero.

Allegri manda a quel paese Mario Cecchi che stava scusandosi per l'inciampo Credit Foto Eurosport

Allegri furioso col 4° uomo, Eurosport Credit Foto Eurosport

