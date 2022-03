Dusan Vlahovic si appresta a vivere una delle notti più delicate della sua carriera. L'attaccante serbo torna per la prima volta da ex all'Artemio Franchi per affrontare quella che, fino a poche settimane fa, era la sua squadra, la Fiorentina , lasciata durante il mercato gennaio per trasferirsi alla Juventus. Non sarà accolto da rose e fiori, vivrà 90 minuti di fuoco ( vedremo se in campo o in panchina ) e avrà tutti gli occhi addosso, soprattutto quelli dei tanti tifosi viola che non gli hanno perdonato il matrimonio in bianconero. Vlahovic, che alla Juve sta imparando giorno dopo giorno cosa significhi condividere con la pressione, si presenta all'appuntamento con numeri da urlo e con il morale alle stelle dopo la fantastica doppietta di sabato a Empoli

Ciclone Vlahovic: l'impatto alla Juventus

Competizione e partita Gol Serie A - Juve-Verona 2-0 1 Coppa Italia - Juve-Sassuolo 2-1 0 Serie A - Atalanta-Juve 1-1 0 Serie A - Juve-Torino 1-1 0 Ch. League - Villarreal-Juve 1-1 1 Serie A - Empoli-Juve 2-3 2

Dusan Vlahovic ha debuttato con la maglia della Juve quasi un mese fa, il 6 febbraio, quando allo Stadium aveva sbloccato il match contro il Verona dopo pochi minuti (nella ripresa il raddoppio di Zakaria per il definitivo 2-0). Complessivamente l'ex viola ha disputato 6 partite in bianconero tra Serie A, Champions League e Coppa Italia andando a segno 4 volte: alla rete contro l'Hellas vanno aggiunte quella lampo contro il Villarreal, al debutto assoluto in Champions League, e le due all'Empoli. Nel bilancio bisogna inoltre inserire l'autorete di Ruan nei minuti finali del quarto di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, scaturita da una sua strepitosa iniziativa. Insomma, nei suoi primi 524 minuti disputati con la maglia della Juventus, Vlahovic ha lasciato un segno profondo nella squadra di Allegri: il suo score è di 4 gol nelle sue prime 6 partite ufficiali.

CR7 è già dietro, ora caccia a Roberto Baggio

Un segno ancora più profondo di quello lasciato da Cristiano Ronaldo, almeno relativamente alle sue prime apparizioni in bianconero: CR7, infatti, al suo primo anno di Juve (2018-19) nelle prime 6 presenze aveva collezionato 540 minuti segnando 3 gol e firmando un assist. Un Vlahovic già ad altissimi livelli, quindi, che ora proverà l'assalto al record di Roberto Baggio che nella sua prima annata juventina (1990-91) mise a segno 6 reti nelle prime 7 partite (5 nelle prime 6). Solo Andreas Moeller (1992-93) e Fiippo Inzaghi (1997-98) sono riusciti a eguagliare il Divin Codino. A Vlahovic servirà quindi una doppietta nella prossima gara ufficiale per entrare in questo ristrettissimo ed esclusivo club.

L'impatto di Baggio alla Juventus (1990-91)

Competizione e partita Gol Supercoppa italiana- Napoli-Juventus 5-1 1 Coppa Italia - Juventus-Taranto 2-0 1 Serie A - Parma-Juventus 1-2 1 Coppa Italia - Taranto-Juventus 2-1 0 Serie A - Juventus-Atalanta 1-1 1 Coppa delle Coppe - Sliven-Juventus 0-2 1 Serie A - Cesena-Juventus 1-1 1

Allegri: "Vlahovic sarà sempre riconoscente alla Fiorentina"

