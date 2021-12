Match divertente, spregiudicato e ricco di occasioni da gol quello del Bentegodi. A spuntarla è la squadra di Andreazzoli, passata in vantaggio con La Mantia al 15'. Il Verona è bravo a pareggiare dopo 2' con Cancellieri ma la squadra di Tudor crolla nella ripresa. In 7' l'Empoli sigla infatti tre gol che chiudono il match: al 67' è Mancuso a portare i suoi sull'1-2 dal dischetto, prima di ripetersi con una zampata 4' più tardi. Di Bajrami, al 74', la rete che porta invece il match sull'1-4. Nel finale, come in un thriller, Ilic accorcia le distanze all'85', prima del rocambolesco 3-4 di Ragusa all'89'. Espulso nel recupero La Mantia.

In virtù di questo risultato l'Empoli di Andreazzoli accede agli ottavi di finale della competizione, dove affronterà l'Inter di Simone Inzaghi.

Simone La Mantia (Empoli) scambia un 5 alto con un compagno dopo il gol al Verona, Coppa Italia, LaPresse Credit Foto LaPresse

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Cetin, Coppola, Sutalo; Rüegg (dall'85' Tameze), Hongla, Veloso (dal 72' Ilic), Ragusa; Cancellieri, Bessa (dall'85' Terraciano); Lasagna (dal 72' Florio).

EMPOLI (4-3-1-2): Ujkani; Fiammozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Bandinelli (dal 78' henderson), Asllani, Haas (dal 5' Stulac, dal 78' Ricci); Bajrami (dall'86' Cutrone); Mancuso, La Mantia

GOL - La Mantia (E), Cancellieri (V), Mancuso (E), Mancuso (E), Bajrami (E), Ilic (V), Ragusa (V)

ASSIST - Bessa (V), Marchizza (E)

NOTE: AMMONITI - Stulac (E), Romagnoli (E), Cutrone (E), Hongla (V)

ESPULSI - La Mantia (E)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

15' RETEEEE! 0-1 EMPOLI! LA MANTIA! Percussione di Marchizza che sfonda sulla sinistra, entra in area ed appoggia a centro area per La Mantia, bravo a ribadire in rete serenamente col piattone destro. Ospiti avanti!

17' RETEEE! 1-1! CANCELLIERI! Sfondamento sulla destra di Bessa, bravo ad arrivare sul fondo e a scaricare all'indietro per Cancellieri, solo a centro area, e freddissimo ad incrociare con il mancino.

26' GOL ANNULLATO A MANCUSO! Mischia in area, spizzata in profondità di Bajrami e destro rapace dell'azzurro da posizione ravvicinata. Tutto fermo però per una posizione di off-side.

45' TRAVERSA DI LASAGNA! L'ex-Udinese riceve palla sulla trequarti, si gira in un fazzoletto e calcia di potenza da fuori area, centrando una clamorosa traversa ad Ujkani battuto.

Matteo Cancellieri, Mattia Viti, Verona-Empoli, LaPresse Credit Foto LaPresse

66' RIGORE PER L'EMPOLI! Mani di Ragusa in area e direttore di gara che dopo aver rivisto l'azione indica il dischetto.

67' GOOOOL! MANCUSO! 1-2! Rincorsa centrale dell'attaccante che calcia rasoterra al centro della porta, spiazzando Pandur. Toscani nuovamente avanti al Bentegodi.

70' RETEEEEE! ANCORA MANCUSOO! 1-3! Conclusione da fuori area di Stulac, goffa respinta di Pandur e zampata da centravanti vero di Mancuso che da due passi sfonda la rete e sigla la sua personale doppietta.

74' RETEEE! BAJRAMI, LA CHIUDE LUI! 1-4! Corner dalla sinistra allontanato da Cetin e destro violentissimo del trequartista che si coordina dal limite dell'area e di controbalzo la piazza sul palo più lontano. Splendida conclusione e qualificazione in ghiaccio.

78' PALO DI CANCELLIERI! Destro ad incrociare del classe 2002 che trova il palo da posizione defilata. Pallone che carambola su Ujkani e si spegne sul fondo.

85' RETEE! ILIC! 2-4! Punizione dal limite del subentrato che centra in pieno Mancuso in barriera. Pallone che cambia direzione e spiazza Ujkani, incolpevole.

89' RETEEEEE! RAGUSAA! 3-4! PAZZESCO! Scatto in profondità dell'esterno di casa che si allarga sulla sinistra, scarta Ujkani e deposita clamorosamente in rete. Finale di fuoco al Bentegodi!

90+3' ESPULSO LA MANTIA! Bruttissimo fallo del centravanti ospite che rischia ora di lasciare i suoi in 10 in degli eventuali minuti di recupero.

IL MIGLIORE

Leonardo MANCUSO - Autentico dominatore del match. Andreazzoli lo schiera dal 1' e lui non delude le attese, trovando due reti e vedendosene annullare una terza. Freddissimo dagli undici metri e sempre al posto giusto in area di rigore.

IL PEGGIORE

Diego COPPOLA - Il 17enne viene gettato nella mischia da Tudor, al centro della difesa. Mancuso, sfruttando la propria esperienza, ne elude però spesso e volentieri le marcature, siglando due gol e vedendosene annullare un terzo. Il classe 2003 è sempre in ritardo e la situazione non migliora quando è chiamato a marcare La Mantia.

