Milan-Inter, match valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia, termina con il punteggio di 0-0 : un risultato che avvantaggia leggermente i rossoneri in vista della partita di ritorno. Nerazzurri che per la quarta partita consecutiva chiudono senza segnare e denotando un involuzione di gioco preoccupante e una forma fisica di tanti elementi imprescindibili (Barella e Calhanoglu su tutti), abbastanza preoccupante. Per Inzaghi, oltre al rientro di Correa, l'unica buona notizia è il rientro di Gosens, che potrà essere utile anche per rifiatare Perisic ed aumentare il potenziale offensivo della Beneamata. Di seguito, vediamo le cinque verità che ci ha lasciato il derby di Milano.

1) Il paradosso dell'Inter: serve il gol, ma gioca per non subire

Ti aspetti l’Inter alla ricerca del gol in virtù della regola delle reti in trasferta e per uscire dalla crisi sotto porta, ti ritrovi una squadra che si preoccupa di non subire e di non incassare una sconfitta che, considerando il momento complicato, sarebbe stata dura da gestire. Ne viene fuori una prestazione, quella dei nerazzurri, difficile da comprendere: della brillantezza del gioco non si è visto nulla, i campioni d’Italia hanno giocato di rimessa ma senza avere gli interpreti dell’anno scorso per sfruttare le ripartenze. Inzaghi ha fatto il Conte senza avere gli uomini giusti e con una difesa decisamente meno solida. Risultato: brutta versione dell’Inter, che evita la sconfitta ma porta a casa un pareggio poco utile in vista del ritorno.

2) Nessun gol in quattro partite: Inter, l'attacco è in crisi vera

la formazione di Inzaghi è rimasta a secco nelle ultime quattro partite, dal Liverpool al Milan con in mezzo le sfide a Sassuolo e Genoa. Un dato clamorosamente in controtendenza rispetto a quanto accadeva nella prima parte di stagione, quando i nerazzurri segnavano a raffica e coinvolgendo tutti: si pensi ai 12 gol in tre partite tra Roma, Venezia e Salernitana, a chiudere una striscia di sei sfide di campionato con almeno due reti realizzate. Sembra passato un decennio: Dzeko gioca lontano dalla porta, Quella dell’attacco dell’Inter è crisi vera: considerando tutte le competizioni,. Un dato clamorosamente in controtendenza rispetto a quanto accadeva nella prima parte di stagione, quando i nerazzurri segnavano a raffica e coinvolgendo tutti: si pensi ai 12 gol in tre partite tra Roma, Venezia e Salernitana, a chiudere una striscia di sei sfide di campionato con almeno due reti realizzate. Sembra passato un decennio: Dzeko gioca lontano dalla porta, Lautaro si è perso , i centrocampisti non incidono. E se contro Liverpool, Sassuolo e Genoa l’Inter ha creato ma non capitalizzato, nel derby non ha nemmeno creato i presupposti.

3) Gestione e buon risultato: al Milan va bene così

Tra costrizioni e scelte, i rossoneri sono riusciti a risparmiare qualche energia preziosa in vista della sfida del Maradona. Il tutto portando a casa un risultato positivo: lo 0-0 va più che bene in vista del ritorno. La pecca, oltre a qualche errore sotto porta nel primo tempo, è l’infortunio di Romagnoli. Ma sembra poco grave. Minuto 67: Pioli richiama Leao in panchina, il portoghese si avvia alla sostituzione ciondolante e chiaramente non contento. Si potrebbe pensare a una scelta strana, ma un allenatore ragiona alla lunga e sa che tra pochi giorni c’è una partita troppo importante, quella contro il Napoli. E allora tutto torna, come l’impiego part-time di Brahim Diaz (scelta anche tattica, come nel derby di campionato ), mentre Tonali è stato a guardare a causa della squalifica.. Il tutto portando a casa un risultato positivo: lo 0-0 va più che bene in vista del ritorno. La pecca, oltre a qualche errore sotto porta nel primo tempo, è l’infortunio di Romagnoli. Ma sembra poco grave.

Denzel Dumfries e Theo Hernandez si contendono un pallone in scialbo derby di Coppa Italia terminato senza gol Credit Foto Getty Images

4) Testa al campionato: momento troppo importante

A parte qualche scaramuccia isolata – si pensi a Theo Hernandez e Dumfries in avvio di partita – il derby non ha risentito delle frizioni della sfida di campionato, giocata nemmeno un mese prima. Ci si aspettava alta tensione, è venuta fuori una partita in cui le due squadre hanno probabilmente pensato di rimandare il discorso al ritorno. La corsa scudetto è troppo importante: il Milan si giocherà molto contro il Napoli, l’Inter ha l’obbligo di vincere contro la Salernitana per evitare di entrare in una crisi a quel punto sì, veramente inspiegabile. L’impressione è che sia stato un derby di gestione, anche dal punto di vista delle energie nervose.

5) Il ritorno tra più di un mese e mezzo: ha senso?

Tutto sospeso, dunque. Se ne riparlerà tra diverse settimane, con il derby di ritorno in programma il prossimo 20 aprile. Vale a dire tra più di un mese e mezzo, il che lascia non poche perplessità. Il calendario è contratto, vero: non sempre è facile trovare gli incastri tra tutti gli impegni. Ma a maggior ragione, la partita d’andata rischia di togliere motivazioni: nella testa delle squadre può andare bene un risultato interlocutorio viste le necessità del presente, per poi giocarsi tutto quando negli ultimi 90’. Anche perché le cose potrebbero essere molto diverse, si pensi all’Inter: Inzaghi spera di ritrovare la versione migliore dei suoi e potrebbe essersi accontentato, tappando la falla attuale per poi ripensarci più avanti. Ragionamenti, magari anche inconsci, che però hanno prodotto una sfida poco spettacolare: il calendario ha fatto la sua parte.

