A Milanello e Appiano Gentile l'allarme è suonato. Non è ancora rosso, ma poco ci manca. In casa Milan i pareggi contro Salernitana e Udinese hanno rallentato la corsa della squadra di Pioli , che conserva ancora la vetta della classifica ma non è riuscita a ottenere il massimo dei punti da due partite tutt'altro che proibitive. Nemmeno in casa Inter mancano le preoccupazioni. Il bilancio delle ultime 4 partite di campionato è infatti difficile da digerire: 2 sconfitte (contro Milan e Sassuolo) e 2 pareggi contro Napoli e Genoa . Nulla di compromesso anche perché c'è ancora la trasferta di Bologna da recuperare, ma l'appannamento di Handanovic e compagni è evidente.

Qui Milan: tra errori e un Ibra che manca

Ecco quindi che la semifinale di andata di Coppa Italia diventa un vero e proprio crocevia per entrambe le squadre. Il Milan, che gioca il primo round davanti ai propri tifosi, è una squadra che sta dimostrando di mal sopportare le sfide che profumano di spareggio. Più la pressione si fa sentire intorno a Milanello, meno la squadra di Pioli rende in campo. Gli ultimi due pareggi in campionato confermano questa tesi: errori tecnici a parte ( vedi Maignan e Tomori a Salerno ) il principale problema dei rossoneri sembra quello della tenuta mentale. La prolungata assenza di Ibrahimovic, in questo frangente, si sta facendo sentire.

Qui Inter: il gol, questo sconosciuto

Nubi minacciose si stanno addensando anche su Appiano Gentile. Dopo il passo falso col Sassuolo ci si attendeva una risposta forte a Marassi contro il Genoa: è arrivato uno scialbo 0-0 al termine di un match nel quale i nerazzurri hanno palesato una certa stanchezza oltre all'ormai quasi cronica difficoltà a trovare la via del gol (sono 3 le partite di fila senza segnare tra Serie A e Champions League). Inzaghi sta pagando la latitanza negli ultimi 16 metri di Lautaro Martinez, l'assenza di Correa che gli impedisce di trovare soluzioni alternative e il calo fisico di alcuni elementi chiave (vedi Barella).

A prescindere dai rispettivi grattacapi che non fanno dormire sonni tranquilli a Pioli e Inzaghi, una cosa è certa: in questo momento un passo falso in un derby, come sempre molto sentito dalle tifoserie, potrebbe spedire Milan o Inter sul lettino dello psicologo. Uno scenario altamente sconsigliabile in questa fase della stagione in cui servono nervi saldi e idee chiare.

