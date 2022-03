Milan-Inter è la prima semifinale d'andata della Coppa Italia 2021/22. Una sfida mai banale, giocata sempre ad altissima intensità e senza esclusione di colpi, che è stata teatro di un paio di episodi che hanno portato a qualche discussione. In entrambi i casi, il direttore di gara Mariani ha deciso di lasciar proseguire l'azione.

La moviola di Milan-Inter

Minuto 45': L'INTER CHIEDE IL RIGORE - I giocatori dell'Inter protestano per un contatto in area rossonera tra Saelemaekers e l'ex Calhanoglu. L'arbitro non decreta il rigore, rimane qualche dubbio.

Minuto 48': IL MILAN CHIEDE IL RIGORE - Ora è il turno dei rossoneri chiedere un penalty per un abbraccio tra Skriniar e Giroud. Anche in questo caso Mariani è sicuro e lascia proseguire, perseguendo un metro di giudizio "permissivo". Resta qualche perplessità anche qui.

