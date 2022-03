Milan-Inter, match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, è terminato sul punteggio di 0-0 . La gara è stata arbitrata da Maurizio Mariani. Match bloccato e avaro di occasioni da rete, tutto rimandato al match di ritorno fissato per il prossimo 20 aprile, sempre al Giuseppe Meazza di MIlano.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6,5 – Attento, reattivo e coraggioso: non si può chiedere altro ad un portiere.

Alessandro FLORENZI 6,5 – Vispo e propositivo sulla destra: risponde presente alla chiamata di Pioli. (83' CALABRIA sv)

Fikayo TOMORI 6,5 – Una sicurezza là dietro, come spesso – quasi sempre – gli capita.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 -. Ottimo in chiusura su Edin Dzeko a salvare un gol già fatto, poi il forfait dettato da guaio muscolare (26’ KALULU 6 - Non demerita là dietro, si fa trovare pronto)

Theo HERNANDEZ 6 – Motorino ineasauribile sulla fascia sinistra, da propulsore rossonero. Mezzo punto in meno abbondante per quel gol divorato. Con il piede debole – in Serie A – si deve fare meglio. Molto meglio.

Ismael BENNACER 6,5 – Molto bene in distribuzione nella linea mediana, l’algerino è lo skipper di un Milan disinvolto nel possesso palla. Sicuramente più degli avversari.

Franck KESSIÈ 6,5 – Abbina qualità e quantità, contribuendo al dominio rossonero in mezzo.

Alexis SAELEMAEKERS 5 – Impreciso e poco lucido al momento di prendere le scelte nella zona che più conta. Non sfrutta la chance concessagli da Pioli (67’ MESSIAS 6 - Più in partita del compagno di squadra, ma non trova il guizzo risolutivo)

Rade KRUNIC 6 – Tanti, troppi, errori tecnici distribuiti nel suo match; ma ha il merito di schermare Brozovic bloccando la principale fonte di gioco nerazzurra. (68’ DIAZ 6 – Ci mette più verve che precisione)

Rafael LEAO 6,5 – Spina nel fianco costante per la difesa dell’Inter; quando strappa non lo prende nessuno. Va anche vicino al gol. (67’ REBIC 5 – Sbaglia quasi ogni pallone toccato. E non di poco. Ingresso in partita inquietante.)

Olivier GIROUD 5,5 – Fa a sportellate e prova ad aprire spazi ai compagni, senza mai trovare troppa fortuna. Stavolta niente sfiammate da uomo derby.

All. Stefano PIOLI 6,5 - Ai punti si fa preferire il Milan, più qualitativo in fase di possesso, più brillante fisicamente. È mancato il gol, ma la prestazione c'è stata.

Le pagelle dell’Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 - Poco ortodosso ma tremendamente efficace su Leao.

Milan SKRINIAR 6,5 – Innesca un gran duello fisico con Giroud, ne esce vincitore con le buone e con le cattive.

Stefan DE VRIJ 6 – Partita senza macchie, presidiando e proteggendo la sua zona.

Alessandro BASTONI 6 – Diligente dietro, quando può prova a sganciarsi.

Denzel DUMFRIES 6 – Spinge tanto ma non trova cross puliti per i compagni, duello ad alta tensione con Theo Hernandez. (88' GOSENS sv)

Marcelo BROZOVIC 5.5 – Stranamente impreciso, anche perché costantemente sotto pressione in virtù della marcatura asfissiante di Krunic. Anche lui ha vissuto momenti di forma migliori.

Nicolò BARELLA 5 – Spento e fuori partita in mezzo al campo, momento di “down” fisico per l’elettrico centrocampista di Inzaghi (66’ VIDAL 5 – Ingresso in campo approssimativo, a ritmi da scampagnata. Così non ci siamo.)

Hakan CALHANOGLU 5 – Involuto e incapace di incidere contro la sua ex squadra. Deve ricaricare le batterie. L’Inter ha bisogno del suo fosforo dalla metà campo in su.

Ivan PERISIC 6 - Uno dei più brillanti fisicamente dell'INter, anche se a conti fatti non riesce a sfondare sulla sinistra. (88' DARMIAN sv)

LAUTARO MARTINEZ 5,5 – Continua il suo digiuno da gol, senza trovare spazi per accendersi. Serata complicata. (66’ SANCHEZ 5,5 - Ingresso fumoso)

Edin DZEKO 6 – Buona prova nel complesso da regista avanzato, senza acuti ma con tanto movimento prezioso per la squadra. (80' CORREA sv)

All. Simone INZAGHI 5,5 - Inter poco brillante e, di conseguenza poco lucida. Ha bisogno di ritrovare lo smalto e anche di ritrovarlo in fretta. Ci sono anche tre obiettivi da poter centrare, quanto meno sulla carta.

Milan-Inter: il derby di Coppa tra numeri e curiosità

