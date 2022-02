Milan-Lazio, match valido per i quarti di finale e disputato a San Siro, è terminato sul punteggio di 4-0 per i rossoneri, frutto delle reti di Leao, Giroud (doppietta) e Kessié. La gara è stata arbitrata da Simone Sozza della sezione di Seregno. Con questo risultato la squadra di Stefano Pioli stacca il pass per le semifinali dove affronterà l'Inter in un doppio confronto di andata e ritorno (primo round in casa del Milan). Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6 - Rischia nel primo tempo con un'uscita disperata su Immobile, poi viene impegnato da un sinistro innocuo di Pedro. Tutto qui. Notte quasi da spettatore.

Davide CALABRIA 6,5 - Ha di fronte Zaccagni che è il laziale più in palla. Lo contiene con una prova ordinata e priva di sbavature.

dal 77' Fikayo TOMORI s.v. - Torna in campo a un mese dall'infortunio del 13 gennaio in Coppa Italia contro il Genoa. Una buona notizia per Pioli

Pierre KALULU 6,5 - Concentrato, attento nelle chiusure e mai in difficoltà fatta eccezione per qualche appoggio impreciso. L'intesa con Romagnoli cresce di partita in partita. Finisce la partita da terzino destro.

Alessio ROMAGNOLI 7,5 - Illuminante la verticalizzazione-assist per il gol dell'1-0 di Leao. Dietro chiude tutti gli spazi. Senza dubbio uno dei migliori in campo.

Theo HERNANDEZ 7 - Sulla sinistra, in combinazione con Leao, semina il panico nella difesa della Lazio. Il suo cioccolatino di serata è l'assist di precisione chirurgica per il gol del 3-0 di Giroud.

Sandro TONALI 6,5 - È in fiducia, ha gamba e gioca in scioltezza. Mezzo voto in meno per l'ammonizione rimediata nel primo tempo. Per questo (e per preservarlo in vista della Sampdoria) Pioli lo iascia negli spogliatoi all'intervallo.

dal 46' Ismael BENNACER 6 - Si piazza in mezzo al campo e garantisce un buon apporto in termini di dinamismo, senza strafare.

Franck KESSIÉ 6,5 - Riportato nella sua posizione naturale dopo l'esperimento da trequartista nel derby, gioca al piccolo trotto applicandosi soprattutto in copertura. Nel finale si toglie la soddisfazione del gol.

Junior MESSIAS 6,5 - Uno dei più intraprendenti fin dai primissimi minuti. Intelligente nella gestione del pallone e pronto a scatenarsi in velocità quando si aprono gli spazi.

dal 61' Alexis SAELEMAEKERS 6 - La panchina evidentemente gli ha fatto bene. Entra con grande vitalità e nel finale contribuisce a tenere lontana dall'area la Lazio recuperando diversi palloni e aiutando nei raddoppi.

Brahim DIAZ 7 - Lo spagnolo conferma di essere tornato ai livelli della prima parte di stagione. Quando parte centralmente palla al piede è complicato prenderlo. I gol del 2-0 e del 3-0 nascono dai suoi piedi e dalla sua lucidità.

Rafael LEAO 8 - Comincia la partita coi piedi sulla linea del fallo laterale, ma appena si accentra diventa devastante. Firma l'1-0 con grande freddezza, poi apparecchia su un vassoio d'argento il raddoppio di Giroud. Formidabile, imprendibile.

dal 77' Daniel MALDINI 6 - Calcia la punizione da cui nasce il 4-0 e impegna Reina con un destro potente ma centrale.

Olivier GIROUD 7,5 - Seconda doppietta consecutiva dopo quella del derby. Il Milan l'ha comprato per segnare e lui sta rispondendo presente: i gol stagionali in tutte le competizioni diventano 10, tutti realizzati a San Siro.

dal 61' Ante REBIC 5,5 - Schierato da Pioli come punta centrale, conferma di essere ancora arrugginito e sbaglia alcune giocate negli ultimi venti metri. Ha bisogno di mettere minuti nelle gambe.

All.: Stefano PIOLI 7,5 - Serata scintillante del suo Milan, squadra che ha sempre più in mano. La Lazio era stata messa sotto sul piano del gioco anche in campionato. Altra lezione a Sarri e semifinale meritatissima.

Le pagelle della Lazio

Pepe REINA 5,5 - Sull'1-0 forse avrebbe potuto fare qualcosa di più, sugli altri gol non può fare altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco.

Elseid HYSAJ 4,5 - È lui a tenere in gioco Leao nell'azione dell'1-0, dalla sua parte il portoghese e Theo Hernandez fanno quello che vogliono.

dal 62' Manuel LAZZARI 6 - Corre come un forsennato alla ricerca di spazi che, però, non ci sono. Ma almeno ha il merito di provarci.

Luiz FELIPE 4,5 - Rimedia subito un giallo per un'entrata in ritardo su Hernandez, poi viene mandato al tappeto da un Leao in formato deluxe. Serataccia.

Gil PATRIC 4,5 - Quasi sempre fuori posizione, il Milan approfitta in modo spietato dei suoi blackout e delle sue amnesie.

Adam MARUSIC 5 - Soffre Messias e si addormenta nell'azione del 3-0 dimenticandosi Giroud che è appostato alle sue spalle: il francese del Milan ringrazia e segna.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5 - Un altro dei grandi assenti a San Siro. Si vede solo per una palla spizzata su corner nella ripresa non sfruttata dai compagni. Inconcludente e nervoso.

Danilo CATALDI 5 - Soffocato dal rabbioso pressing dei centrocampisti del Milan, tocca pochi palloni e non riesce a entrare nel vivo del gioco.

dal 50' Lucas LEIVA 5,5 - Il suo ingresso non cambia di una virgola l'inerzia della partita.

Toma BASIC 5 - Presenza impalpabile in mezzo al campo. Da un suo appoggio sbagliato nasce l'azione del 2-0 del Milan.

dal 51' Luis ALBERTO 5,5 - La luce dello spagnolo non si accende. Ma ha un alibi di ferro: è entrato quando ormai la partita era praticamente finita.

Felipe ANDERSON 5,5 - Qualche buon ripiegamento in fase difensiva, poco concreto negli ultimi trenta metri.

dal 50' PEDRO 5,5 - Entra con l'argento vivo addosso provando a dare la scossa a una squadra spenta. Si muove molto ma manca in fase conclusiva.

Ciro IMMOBILE 5 - Abbandonato a se stesso là davanti, ha una sola vera occasione ma non riesce a sfuttarla complice l'uscita di Maignan che lo costringe ad accelerare la giocata. Prende un pestone nella ripresa ed è costretto a uscire.

dal 68' Raul MORO s.v. - Tenta un paio di accelerazioni sulla sinistra, troppo poco per giudicarlo.

Mattia ZACCAGNI 6 - Si vede che è il biancoceleste più in forma, anche a livello di convinzione. Bel duello con Calabria nel primo tempo, un po' più anonimo nella ripresa.

All.: Maurizio SARRI 4 - Prestazione sconcertante della Lazio che per l'ennesima volta in stagione perde in modo sonoro e senza attenuanti. Il Milan quest'anno gli ha già fatto male due volte. Partita preparata male, anche a livello psicologico con quelle dichiarazioni discutibili sulla Coppa Italia che certamente non hanno acceso l'entusiasmo della squadra.

