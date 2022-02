Con il morale molto alto dopo i successi in campionato rispettivamente contro Inter Fiorentina , Milan e Lazio tornano a immergersi nell'atmosfera della Coppa Italia , certamente più ovattata ma che inizia a surriscaldarsi. Un quarto di finale, infatti, non può certo essere snobbato soprattutto se si considera la qualità e il prestigio delle squadre in campo. Le sfide in Coppa Italia tra rossoneri e biancocelesti non sono quasi mai banali: basti pensare che le due squadre nella storia di questa competizione si sono affrontate ben 20 volte con un bilancio in perfetta parità (8 successi del Diavolo, 8 della Lazio e 4 pareggi).

Un confronto di grande tradizione, quindi, che ha toccato il punto più alto nell'edizione 1997-98 quando mise in palio il trofeo: furono i biancocelesti ad avere la meglio ribaltando lo 0-1 di San Siro con un roboante 3-1 all'Olimpico nella finale di ritorno. Sorride alla Lazio anche l'ultimo precedente, stavolta a livello di semifinale, nella stagione 2018-19: 0-0 all'Olimpico e 1-0 per i capitolini al ritorno al Meazza con il gol vincente di Correa. Sulla panchina rossonera c'era Gennaro Gattuso, su quella biancoceleste Simone Inzaghi.

Giroud, Immobile e Sarri, che incroci!

Milan-Lazio è anche una storia di incroci particolari. Affascinante, innanzitutto, il duello a distanza tra Olivier Giroud e Ciro Immobile: di fronte ci saranno l'uomo che ha deciso il derby mandando l'Inter al tappeto con una doppietta in 3 minuti, dall'altro un bomber infinito che quest'anno ha uno score di 22 reti in 27 gare ufficiali. Milan e Lazio si aggrappano soprattutto a loro per staccare il pass per la semifinale. Ma non solo. Giroud ritroverà da avversario Maurizio Sarri, il tecnico con il quale al Chelsea nella stagione 2018-19 vinse l'Europa League travolgendo l'Arsenal per 4-1 in una finale tutta inglese: è curioso osservare che in quell'annata (l'unica del tecnico italiano prima del trasferimento alla Juventus) il francese si rivelò uno straordinario bomber di coppa segnando 11 gol in 14 partite e laureandosi capocannoniere di quell'edizione. Qui lo scenario è nazionale e non europeo, ma il fascino del confronto non viene minimamente scalfito.

Maurizio Sarri e Olivier Giroud ai tempi del Chelsea - Stagione 2018-19 Credit Foto Getty Images

2011-22: i numeri di Giroud col Milan

Competizione Gol (presenze) Serie A 7 (15) Champions League 0 (5) Coppa Italia 1 (1)

Olivier Giroud esulta dopo il gol durante Inter-Milan - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

2021-22: i numeri di Immobile con la Lazio

Competizione Gol (presenze) Serie A 18 (20) Europa League 3 (6) Coppa Italia 1 (1)

Ciro Immobile esulta dopo il gol in Fiorentina-Lazio - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

