Milan in apprensione per le condizioni di Fikayo Tomori : il difensore centrale inglese è stato costretto a lasciare il campo al 24' del match contro il Genoa, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo avere rimediato un infortunio al ginocchio sinistro la cui entità sarà da valutare nelle prossime ore. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la primissima diagnosi parla di un risentimento al ginocchio sinistro: Tomori si sottoporrà a esami strumentali nella mattinata di venerdì.