Dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Inter che sancisce l'elimazione della Roma dalla Coppa Italia, José Mourinho non rinuncia a polemizzare con l'arbitro Di Bello, con particolare riferimento all'ammonizione comminatagli nel corso del primo tempo: "Un giallo a Mourinho è molto bello per lui e il suo curriculum", commenta lo Special One. "L'arbitro è stato bravo tatticamente, con tanti gialli a loro non dati. Dopo il 2-0 si può fischiare in un altro modo e lui è un arbitro di qualità", aggiunge Mou con un po' di sarcasmo.

Classifiche e risultati

Ad

Coppa Italia Coppa Italia 2021/2022: il tabellone completo 33 MINUTI FA

Sull'accoglienza dell'Inter e dei tifosi nerazzurri

"Il modo in cui il signor Zhang e Marotta mi hanno atteso con un regalo è stato fantastico. La gente è stata simpatica con me e non nasconderò mai che il mio rapporto con l'Inter sarà eterno. Però ero venuto qui per vincere, per la mia Roma e per la mia gente che oggi è quella romanista. Tolti i primi 5 minuti, ho visto giocare la Roma molto bene. Abbiamo avuto due grandi opportunità nel primo tempo. Nel secondo la partita ogni minuto andava nel nostro lato con un centrocampo che recuperava bene la palla, ma senza creare grandi opportunità perché l'Inter ha grandi difensori. Il secondo gol ovviamente ha cambiato la partita".

Su Zaniolo

"Non ne parlo più perché tanto non cambia nulla".

Sul regalo ricevuto dall'Inter

"Uno stadio in argento molto bello, anche se sono molto triste perché abbiamo perso. San Siro è casa mia, ma la gente non deve dimenticare che io amo la mia Roma, anche questa è casa mia".

Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024"

Coppa Italia Inzaghi: "Non era una partita semplice, semifinale meritata" UN' ORA FA