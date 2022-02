"Abbiamo approfittato della vittoria nel derby per acquistare energia, fiducia e convinzione. L'ambiente è positivo, la squadra ha giocato bene, è rimasta in partita con concentrazione e qualità per 90 minuti". Ai microfoni di Canale 5, l'allenatore del Milan Stefano Pioli commenta così lo splendido successo per 4-0 sulla Lazio che consente al Milan di qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà l'Inter in un doppio derby di andata e ritorno. "Sono sempre partite molto particolari da preparare, ma molto stimolanti da affrontare - prosegue Pioli -. Entrambe le squadre vorranno cercare di vincere, daremo il massimo contro un avversario molto forte".

Sulla prova di Giroud

"Ha avuto tati problemi all'inizio tra schiena, caviglia e altre situazioni. Ma ora sta meglio fisicamente e mentalmente. È un centravanti forte, ma credo che oggi sia stato importante il lavoro di tutta la squadra. Siamo stati pericolosi, è quello che dobbiamo continuare a fare".

Sulla prossima gara di campionato

"Dobbiamo affrontare con attenzione la Sampdoria, che sta facendo bene con Giampaolo. Ci saranno molte difficoltà. Stiamo interpretando bene la settimana, ma dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Vogliamo migliorare i punti dell'anno scorso, quello che faranno le altre squadre non possiamo determinarlo noi. Possiamo determinare i nostri risultati".

Il momento di Ibrahimovic

"Lo vive con molta sofferenza, sa che siamo nel momento importante della stagione e vorrebbe aiutare i compagni, lo sta facendo col suo atteggiamento e il suo carisma. Ci auguriamo che torni il prima possibile, abbiamo bisogno delle sue qualità e dei suoi gol: è lo spirito che accompagna questo gruppo che sta facendo la differenza".

