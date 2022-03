Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo

Squalificati: Murru

Indisponibili: Damsgaard, Gabbiadini

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Squalificati: Bernardeschi

Indisponibili: Bonucci, Chiellini, Chiesa, Dybala, Kaio Jorge, McKennie, Zakaria

Sampdoria-Juventus, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Dal 2015 in avanti Sampdoria e Juventus non hanno mai pareggiato in Serie A, con due successi blucerchiati e 12 bianconeri; nel periodo i liguri hanno perso più partite di Serie A solo contro il Napoli (13).

La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei gare giocate contro la Sampdoria, considerando tutte le competizioni (16 reti in totale): per i bianconeri sei successi in questo parziale.

Dal 2013 in poi la Juventus ha perso tre trasferte di Serie A contro la Sampdoria (6V), solo contro Roma (quattro) e Napoli (cinque) i bianconeri hanno perso più gare esterne nel periodo.

La Sampdoria ha vinto, senza subire gol, le ultime due partite casalinghe di campionato (4-0 contro il Sassuolo e 2-0 contro l’Empoli); i blucerchiati non fanno meglio dal periodo dicembre 2018-gennaio 2019, quando vinsero quattro gare interne di fila, tre delle quali senza concedere reti.

Nel 2022 la Juventus è la formazione che ha conquistato più punti in Serie A: 19, frutto di cinque vittorie e quattro pareggi in nove gare; la formazione bianconera è una delle cinque formazioni dei cinque maggiori tornei europei ancora imbattute in questo anno solare (con Siviglia, Liverpool, Barcellona e Newcastle).

Dopo la sconfitta del 30 ottobre contro il Verona, la Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime otto trasferte di campionato (5V, 3N) e non fa meglio dal periodo dicembre 2017-marzo 2019 quando, ancora sotto Massimiliano Allegri, arrivò addirittura a 26 gare esterne di fila senza sconfitte.

La Sampdoria ha subito quattro degli ultimi sette gol in campionato nel primo quarto d’ora di gioco: in generale i blucerchiati hanno concesso ben 10 reti in questo lasso temporale nella Serie A in corso, meno solo di Empoli e Salernitana (entrambe 11).

La Juventus ha vinto tutte e tre le partite stagionali disputate con il centrocampo titolare formato da Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot: l’ultima contro lo Spezia in campionato, quella in Coppa Italia contro la Fiorentina e l’altra in Coppa Italia proprio contro la Sampdoria, terminata 4-1 per i bianconeri (18 gennaio 2022).

Tra il 2008 e il 2015 Sebastian Giovinco ha giocato 89 partite e segnato 12 gol in Serie A con la maglia della Juventus; contro la sua ex squadra ha realizzato quattro gol in sei partite nel massimo campionato, tutti con la maglia del Parma – contro nessuna avversaria ha segnato di più nella competizione (quattro reti anche contro l’Udinese, ma in 13 sfide).

La Sampdoria è la vittima preferita di Dusan Vlahovic in Serie A: l’attaccante della Juventus ha realizzato cinque gol in cinque partite contro i blucerchiati, inclusa una doppietta al Ferraris nella vittoria per 5-1 della Fiorentina il 16 febbraio 2020.

