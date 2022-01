Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby, Askildsen; Gabbiadini, Caputo. All. D’Aversa

Squalificati: Chabot

Indisponibili: Audero, Colley, Damsgaard, Ihattaren, Verre, Yoshida

TORINO (3-4-2-1): Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aina, Ansaldi, Belotti, Edera, Praet, Verdi

Sampdoria-Torino, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Nelle ultime sette sfide di Serie A tra Sampdoria e Torino regna l’equilibrio: tre vittorie ciascuna e un pareggio; nell’ultimo match in ordine di tempo hanno vinto i granata a ottobre, dopo che i blucerchiati avevano ottenuto il successo in tre delle precedenti quattro (1N).

La Sampdoria ha perso solo uno degli ultimi 15 confronti casalinghi di Serie A con il Torino (1-4 nel novembre 2018): nel parziale otto vittorie blucerchiate e sei pareggi.

La Sampdoria ha vinto nelle ultime due sfide interne di Serie A contro il Torino (entrambe 1-0): non ottiene tre successi di fila nel massimo campionato in casa contro i granata dal 1961 (striscia di cinque in quel caso).

Due pareggi e due sconfitte per la Sampdoria nelle ultime quattro giornate di campionato: è da marzo 2021 che il club ligure non rimane almeno cinque partite di fila senza trovare la vittoria in Serie A.

Il Torino è la squadra che ha ottenuto meno punti in trasferta (cinque) in questo campionato; inoltre quella granata è la formazione che ha messo a segno meno reti fuori casa nel torneo in corso (quattro).

Solo l’Atalanta (19.3 a match) conta in media più interruzioni alte di sequenze avversarie rispetto al Torino di Juric (16.4) in questa Serie A; nello scorso campionato, l’Atalanta era stata la squadra con il dato migliore in questa speciale classifica (661 interruzioni) davanti al Verona, proprio di Juric (578).

La Sampdoria sta mantenendo un possesso palla medio del 44.6% in questo campionato: dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo tipo di dato) ha fatto peggio in una singola stagione di Serie A solo nel 2019/20 (42.3%) e nel 2006/07 (43.3%).

L’unica doppietta in Serie A di Tommaso Pobega è arrivata nell’unica sfida da lui giocata al Ferraris contro i blucerchiati nella competizione: Sampdoria-Spezia 2-2 del maggio 2021.

Solo contro l’Inter (sei) Antonio Candreva vanta più gol in Serie A che contro il Torino: cinque reti ai granata, tra cui due negli ultimi tre confronti nella competizione (tutti disputati con la casacca blucerchiata).

Francesco Caputo (quattro) e Fabio Quagliarella (uno) hanno messo insieme appena cinque gol in questo campionato: a questo punto della scorsa Serie A i due contavano in coppia il triplo dei gol (15, sette per Quagliarella, otto per Caputo).

