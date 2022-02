Competere per un trofeo. Il Milan di Stefano Pioli ha la chance di giocarsi l’accesso alla partita decisiva per un trofeo, la Coppa Italia, e il tecnico emiliano e la sua squadra proveranno a fare il possibile per acciuffare questo traguardo. Per riuscirci i rossoneri dovranno eliminare in un match andata e ritorno l’Inter di Simone Inzaghi , avversaria anche in chiave scudetto e che non sta attraversando il proprio miglior momento. Un mese fa in Serie A a risolvere la sfida fu Olivier Giroud , in una vittoria che mandò in tilt proprio la squadra interista che da quel momento si è smarrita. Pioli però non si fida della crisi dell’Inter e presenta così il match:

La stagione è stata difficile per tutte le squadre. Tutte vivono momenti più o meno ottimali. La classifica dice che il campionato è equilibrato e siamo tutti forti. Non ci sono favorite. È un derby, come sempre difficile ed equilibrato. Chi vince più duelli individuali ha più possibilità di vittoria. Se è la settimana più importante? Non è la prima volta che abbiamo settimane così importanti. E' importante, ma non decisiva. In Coppa Italia ci sarà ancora il ritorno e in campionato mancano 10 partite dopo il Napoli”.

