C'è grande attesa a Firenze per la semifinale di andata di Coppa Italia che mercoledì sera vedrà sfidarsi Fiorentina e Juventus al Franchi. Il match coinciderà con il ritorno nel capoluogo toscano di Dusan Vlahovic , trasferitosi in bianconero durante il mercato di gennaio e per lui l'accoglienza non sarà certo morbida. A questo proposito la Fiorentina, in una breve nota ufficiale, ha voluto rivolgere un appello ai propri sostenitori chiedendo di non travalicare i limiti del senso civico e dell'educazione: "", si legge in un passaggio della nota.