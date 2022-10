Coppa Italia 2022/2023. Siamo ad un passo dall'arrivo anche delle "grandi” che stanno per conoscere le proprie avversarie per gli ottavi di finale. La Juventus affronterà il Monza che l'aveva costretta ad Milan se la vedrà contro il Genoa, mentre i Inter debutteranno nella competizione contro il Parma, una delle compagini di Serie B che è sopravvissuta fino agli ottavi. Con l'ingresso delle squadre di Serie A, comincia a farsi più interessante il tabellone di. Siamo ad un passo dall'arrivo anche delle "grandi” che stanno per conoscere le proprie avversarie per gli ottavi di finale. Laaffronterà ilche l'aveva costretta ad una pesantissima sconfitta qualche settimana fa. Ilse la vedrà contro il, mentre i Campioni in carica dell'debutteranno nella competizione contro il, una delle compagini di Serie B che è sopravvissuta fino agli ottavi.

Sedicesimi di finale

Ad

Coppa Italia Il Monza passa a Udine con Petagna, ottavi con la Juve UN' ORA FA

SPEZIA-Brescia 3-1 (20' e 86' Strelec, 55' Verde; 90+3 Moreo) | -Brescia 3-1 (20' e 86' Strelec, 55' Verde; 90+3 Moreo) | Report

MONZA 2-3 (45' Valoti; 49' e 68' Pérez; 70' Molina, 72' Petagna) | Udinese-2-3 (45' Valoti; 49' e 68' Pérez; 70' Molina, 72' Petagna) | Report

Bologna-Cagliari (23) - giovedì 20 ottobre alle 15:00

Cremonese-Modena (25) - giovedì 20 ottobre alle 18:00

Sampdoria-Ascoli (27) - giovedì 20 ottobre alle 21:00

Ottavi di finale (11-18 gennaio)

Inter-Parma (29)

Atalanta-Spezia (30)

Lazio-Vincente gara 23 (31)

Juventus-Monza (32)

Napoli-Vincente gara 25 (33)

Roma-Genoa (34)

Fiorentina-Vincente gara 27 (35)

Milan-Torino (36)

Quarti di finale (1-2 febbraio)

Vincente gara 29 - Vincente gara 30 (37)

Vincente gara 31 - Vincente gara 32 (38)

Vincente gara 33 - Vincente gara 34 (39)

Vincente gara 35 - Vincente gara 36 (40)

Semifinale (5-26 aprile)

Andata

Vincente gara 37 - Vincente gara 38

Vincente gara 39 - Vincente gara 40

Ritorno

Vincente gara 38 - Vincente gara 37

Vincente gara 40 - Vincente gara 39

Finale

Mercoledì 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma

Dove vedere la Coppa Italia in tv

Per i prossimi due anni le gare di Coppa Italia saranno trasmesse sui canali Mediaset (su Canale 20). L'assemblea della Lega Serie A ha assegnato i diritti tv per il triennio della Coppa Italia e della Supercoppa alla tv del biscione, che ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione. Superata la proposta della Rai, che manterrà invece solo i diritti tv radiofonici per 400mila euro a stagione.

Galliani: "San Siro non si può ristrutturare, serve uno stadio nuovo"

Coppa Italia Basta Benedyczak al Parma: 1-0 al Bari, ci sarà l'Inter agli ottavi 4 ORE FA