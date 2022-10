Dacia Arena succede un po' di tutto. L'Udinese, una delle squadre più in forma del campionato, cade però in casa contro un Monza gagliardo che vince in rimonta per 3-2, trovando così la Juventus al prossimo turno. Palladino sceglie di giocare senza vere punte di ruolo nel primo tempo e trova comunque il gol del vantaggio con Valoti. I friulani partono però forte nella ripresa e ribaltano tutto con una doppietta di Pérez. Questo Monza però non molla mai e in due minuti segna due gol che stordiscono i padroni di casa. Molina fa 2-2 sfruttando una brutta smanacciata di Padelli, poi ci pensa Petagna con un gol in serpentina. Non serve a nulla il forcing dei bianconeri nel finale: agli ottavi ci vanno i brianzoli. Monza che si prepara, quindi, ad un'altra notte da sogno con la Juventus, ricordando che il primo successo della squadra di Palladino in Serie A è arrivato Allasuccede un po' di tutto. L', una delle squadre più in forma del campionato, cade però in casa contro ungagliardo che vince in rimonta per 3-2, trovando così laal prossimo turno. Palladino sceglie di giocare senza vere punte di ruolo nel primo tempo e trova comunque il gol del vantaggio con Valoti. I friulani partono però forte nella ripresa e ribaltano tutto con una doppietta di Pérez. Questo Monza però non molla mai e in due minuti segna due gol che stordiscono i padroni di casa.fa 2-2 sfruttando una brutta smanacciata di, poi ci pensacon un gol in serpentina. Non serve a nulla il forcing dei bianconeri nel finale: agli ottavi ci vanno i brianzoli. Monza che si prepara, quindi, ad un'altra notte da sogno con la Juventus, ricordando che il primo successo della squadra di Palladino in Serie A è arrivato proprio contro la Vecchia Signora

Udinese-Monza 2-3 (0-1 primo tempo)

Ad

UDINESE (3-5-2): Padelli; N.Pérez, Nuytinck, Ebosse; Ehizibue (65' Pereyra), Lovric, Jajalo (46' Samardzic), Arslan, Ebosele (46' Udogie); Beto (65' Deulofeu), Nestorovski (65' Success). All. Andrea Sottil

Coppa Italia Basta Benedyczak al Parma: 1-0 al Bari, ci sarà l'Inter agli ottavi 4 ORE FA

MONZA (3-4-1-2): Cragno; Antov, Paletta, Carboni; Birindelli, Rovella, F.Ranocchia (56' Bondo), D'Alessandro (69' Molina); Machín (56' Vignato); Colpani, Valoti (69' Petagna). All. Raffaele Palladino

Marcatori: 45' Valoti (M); 49' e 68' Nehuen Pérez (U); 70' Molina (M), 72' Petagna (M)

Arbitro: Federico Dionisi della sezione di L'Aquila

Ammoniti: 26' S.Birindelli, 78' Nehuen Pérez, 90+3 Bondo, 90+3 Deulofeu

Espulsi: nessuno

Cronaca

Prima occasione che capita sui piedi di Rovella, ma Nuytinck salva tutto sulla linea. La partita prova a farla l'Udinese, ma il Monza è sempre presente nell'area di rigore avversaria. Colpani calcio alto sulla traversa sul servizio di Valoti, poi Padelli dice di no a D'Alessandro lanciato a rete. Sembra terminare in parità il primo tempo, ma allo scadere arriva il gol di Valoti che, complice la deviazione di Ehizibue, batte Padelli e trova il vantaggio.

Valoti esulta per il gol in Udinese-Monza - Coppa Italia 2022/2023 Credit Foto Imago

Nella ripresa è un'altra Udinese grazie agli ingressi in campo di Samardzic e Udogie. Dopo quattro minuti si è già sull'1-1 con la zampata di Pérez. Cragno dice di no a Samardzic, ma Sottil vuole anche la vittoria inserendo in campo in un sol colpo Pereyra, Success e Deulofeu. Continua la pressione dei friulani ed è ancora Perez a segnare il gol del 2-1 con assist di Pereyra. Anche Palladino cambia qualcosa e inserisce Molina e Petagna. Il tempo di trovare il nuovo assetto e il Monza è già sul 2-2, proprio con un gol di Molina che sfrutta l'errore di Padelli che smanaccia sul colpo di tacco di Colpani. Altri due minuti e il Monza la ribalta con un'azione da fenomeno di Petagna che, con una serpentina, elimina i rivali e mette a sedere Padelli. Ma non finisce qui perché Pereyra centra il palo, Samardzic l'incrocio. Dal potenziale 3-3, al possibile 2-4 con Padelli che si fa perdonare con una grande parata su Petagna. Anche il finale è scoppiettante, ma a passare il turno è il Monza.

Galliani: "San Siro non si può ristrutturare, serve uno stadio nuovo"

Coppa Italia Lo Spezia fa fuori il Brescia 3-1: agli ottavi c'è l'Atalanta 6 ORE FA