Inizio ufficiale della stagione agonistica per alcuni club di Serie A. E’ il caso dell’Udinese che ospitava alla Dacia Arena la Feralpisalò per il primo turno di Coppa Italia 2022/23. Buona la prima dei friulani che superano la formazione di Serie C col il risultato finale di 2-1. Ad aprire le marcature un calcio di rigore di Deufofeu nel primo tempo; raddoppio poi di Success al 64° minuto. Tra i friulani spicca l’assenza di Udogie, ufficialmente out per guai muscolari ma in orbita mercato col Tottenham di Conte fortemente interessato. Per l’Udinese comunque, al di là delle questioni mercato, finale tutt’altro che tranquillo: al 67° arriva infatti il gol di Siligardi, ma la Feralpisalò non riesce comunque a ricucire lo strappo. Al 2° turno vola dunque l’Udinese: sfiderà la vincente di Monza-Frosinone.

Tanti gol invece in Cagliari-Perugia, match che alle 17:45 apriva questo weekend di Coppa Italia. Vincono gli isolani per 3-2 e lo fanno in rimonta. La squadra di Liverani va prima avanti con Altare, ma subisce la rimonta del Perugia con i gol di Melchiorri e Di Serio. Nei 10 minuti finali però il Cagliari gira la sfida e trova la qualificazione grazie alle reti di Lapadula – su rigore – e Viola. Al 2° turno per il Cagliari c’è la vincente di Bologna-Cosenza.

In serata le altre 2 sfide con 2 club di A ancora coinvolti: Lecce-Cittadella (21:00) e Sampdoria-Reggina (21:15).

