Cremonese-Modena. Nonostante una superiorità numerica cominciata dal 22', per l'espulsione di Magnino, i grigiorossi faticano a trovare varchi contro il Modena. Nella ripresa arriva però i gol di Okereke e Afena-Gyan: sembra fatta ma, nel finale, ecco la clamorosa doppietta di Diaw che sfrutta gli errori di Hendry e manda tutti ai supplementari. Nel secondo tempo supplementare, esce la maggior freschezza dei padroni di casa che vincono grazie ad una doppietta di Sernicola. Ma che fatica! Cremonese che affronterà ora il Napoli agli ottavi ( Se la gara tra Udinese e Monza era stata pazza , che dire di. Nonostante una superiorità numerica cominciata dal 22', per l'espulsione di, ifaticano a trovare varchi contro il Modena. Nella ripresa arriva però i gol di: sembra fatta ma, nel finale, ecco la clamorosa doppietta diche sfrutta gli errori di Hendry e manda tutti ai supplementari. Nel secondo tempo supplementare, esce la maggior freschezza dei padroni di casa che vincono grazie ad una doppietta di. Ma che fatica! Cremonese che affronterà ora ilagli ottavi ( il tabellone completo ).

Tabellino

Cremonese-Modena 4-2 dts (2-2 tempi regolamentari)

CREMONESE (4-2-3-1): M.Sarr; Ghiglione (58' Hendry), Aiwu, J.Vasquez (78' Sernicola), Quagliata; Acella (58' Ascacibar), Escalante; Baez (58' Okereke), Milanese (68' Afena-Gyan), Buonaiuto (105' Castagnetti); Tsadjout. All. Massimiliano Alvini

MODENA (4-3-1-2): Seculin; Oukhadda, De Maio, Piacentini, Ponsi; Duca (74' Pergreffi), Magnino, Renzetti (61' Marsura); Mosti (74' Gerli); Bonfanti (46' Diaw, 98' Falcinelli), Giovannin (61' Armellino). All. Attilio Tesser

Marcatori: 77' Okereke (C), 84' Afena-Gyan (C); 88' rig. e 90' Diaw (M); 111' e 120' Sernicola (C)

Ammoniti: 9' Magnino, 36' De Maio, 50' J.Vasquez, 90+4 all. Tesser, 98' Armellino, 98' Escalante

Espulso: 22' Magnino (M)

