È illa prima squadra ad uscire vincente dai sedicesimi die a qualificarsi per il turno successivo. Al "Ferraris", la squadra di Alexander Blessin si impone di misura sulla di Daniele De Rossi , vincendo pergrazie al rigore assegnato nel recupero del primo tempo (per mani di Moncini) e messo a segno dall'islandese. I padroni di casa hanno l'opportunità di raddoppiare nella ripresa, ma Yeboah, ancora Gudmundsson e Yalcin non trovano la via della rete. I rossoblù troverannodi Mourinho agli ottavi di finale (partita in programma tra l'11 e il 18 gennaio 2023).