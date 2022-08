Dopo le cadute del Lecce venerdì sera per mano del Cittadella e dell’Empoli sabato sera per mano della SPAL, continua a perdere pezzi la Serie A al primo turno di Coppa Italia. E il caso del Verona che al Bentegodi subisce un 4-1 piuttosto clamoroso dal Bari. E dire che l’Hellas di Cioffi era anche passato avanti con il gol in apertura di Lasagna. Già prima dell’intervallo però a girare tutto per il Bari prima Folorunsho e poi Cheddira. A inizio ripresa poi doppietta per lo stesso Cheddira, prima del tris finale con cui il centravanti italo-marocchino festeggia la sua giornata da protagonista. A passare è dunque il Bari, che al 2° turno (i sedicesimi di finale, se preferite) affronterà la vincente tra Salernitana e Parma in programma in serata.

Nell’altro match del pomeriggio passa l'Ascoli che fa 3-2 sul campo del Venezia in un finale pazzo. Marchigiani avanti per 2 a 0 fino a pochi minuti dalla fine, poi in 60 secondi i padroni di casa pareggiano con la doppietta dell’islandese Hilmir Mikaelsson. Sembra tutto fatto per ribaltare la gara, ma al 91° l’autogol di Baudouin regala all’Ascoli il 3-2 finale. Al 2° turno sfideranno la Sampdoria.

Ad

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (03/08) 03/08/2022 A 20:23

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calciomercato Ufficiale, Casale è della Lazio: al Verona 7 milioni più bonus 08/07/2022 A 12:21