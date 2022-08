Dopo le cadute del weekend di Lecce, Empoli, Verona e Salernitana, il primo turno di Coppa Italia è fatale anche per una quinta squadra di Serie A: il Sassuolo. E’ una caduta rumorosa quella dei neroverdi che si arrendo per 3-2 nel derby con il Modena. Più voglioso e più affamato il Modena, che già dopo mezz’ora è avanti di 2 gol con Falcinelli e Mosti. Berardi accorcia per il Sassuolo prima dell’intervallo, ma ancora Mosti a inizio ripresa riporta il Modena a +2. Un cuscinetto importante perché il Sassuolo ci prova nel finale e trova il gol con Ayhan, ma la rimonta non è definitiva. Passa così il Modena che vola al 2° turno contro la vincente di Cremonese-Ternana, in programma stasera alle 21:00. Nel Sassuolo da segnalare 95 minuti in campo per Giacomo Raspadori, da molti dato vicinissimo al Napoli ma oggi schierato per l’intera partita.

Nell’altro match in programma nel pomeriggio vittoria con identico punteggio per il Genoa di Blessin. Il Grifone supera 3-2 il Benevento a Marassi. Doppietta di Gudmundsson nel primo tempo, sulla quale accorcia poi Glik. Nella ripresa però Coda allunga e rende inutile il gol finale in pieno recupero di Karic. Per il Genoa al 2° turno di Coppa Italia c’è la SPAL.

