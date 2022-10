Donati sembra far calare ancor di più la notte per la squadra di Stankovic che non vince una gara Caputo pareggia e regala una chance in più ai rigori dove succede, anche qui, di tutto. Villar e proprio Caputo si fanno parare il rigore, Falasco manda alto, Caligara viene parato da Contini. Anche ai rigori si va ad oltranza e, alla fine, sono i portieri a deciderla con Contini match winner. Segna il suo tentativo dagli 11 metri e para quello successivo a Guarna, regalando alla Samp il passaggio agli ottavi di finale. Ci sarà la Fiorentina ( Sampdoria-Ascoli non finisce mai e, nei supplementari, il gol disembra far calare ancor di più la notte per la squadra diche non vince una gara dall'agosto scorso pareggia e regala una chance in più ai rigori dove succede, anche qui, di tutto. Villar e proprio Caputo si fanno parare il rigore, Falasco manda alto, Caligara viene parato da Contini. Anche ai rigori si va ad oltranza e, alla fine, sono i portieri a deciderla conmatch winner. Segna il suo tentativo dagli 11 metri e para quello successivo a, regalando alla Samp il passaggio agli ottavi di finale. Ci sarà la il tabellone completo ), ma per la Doria una piccola (piccolissima) boccata d'ossigeno dopo un periodo nero tra la classifica e le vicende legate all'ex patron Massimo Ferrero

Tabellino

Ad

Sampdoria-Ascoli 11-10 dcr (2-2 dopo i supplementari)

Coppa Italia Coppa Italia 2022/2023: il tabellone UN GIORNO FA

SAMPDORIA (4-4-2): Contini; Conti, A.Ferrari, Amione (91' Augello), Murru; Sabiri (65' Gabbiadini), Rincon (46' Villar), G.Yepes (75' Léris), Verre; Pussetto (46' Djuricic), Quagliarella (46' Caputo). All. Dejan Stankovic

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Tavcar, Botteghin, Falasco; Adjapong (82' F.Donati), Collocolo (82' Falzerano), Giovane (82' Eramo), Caligara, Giordano (106' Quaranta); Lungoyi (58' Gondo), Pedro Mendes (58' Bidaoui). All. Cristian Bucchi

Marcatori: 10' Verre (S); 33' Collocolo (A), 110' F.Donati (A); 118' Caputo (S)

Arbitro: Luca Zufferli della sezione di Udine

Ammoniti: 45+3 Rincon, 73' G.Yepes, 78' Tavcar, 112' Eramo

Espulsi: nessuno

Cronaca

Non comincia bene la partita per la Samp, se non altro perché perde Ronaldo nella fase di riscaldamento, sostituito da Rincon. In campo però la squadra di casa parte decisa e arriva il vantaggio con Verre, lanciato da Sabiri, dopo nove minuti. A quel punto la Sampdoria prova a controllare, ma non è il suo forte. Poco dopo la mezz'ora arriva il pari con Collocolo che buca Contini dopo l'assist di Botteghin. Stankovic non è per nulla felice del primo tempo dei suoi e compie un triplo cambio dopo l'intervallo: dentro Villar, Djuricic e Caputo al posto di Rincon, Pussetto e Quagliarella. Non c'è la Samp che vorrebbe il tecnico serbo, però, e Gondo sfiora in due occasioni il 2-1 in favore dei marchigiani.

Verre esulta per il gol in Sampdoria-Ascoli - Coppa Italia 2022/2023 Credit Foto Imago

Si va ai supplementari e qui l'Ascoli colpisce con Donati che batte Contini dopo il servizio di Gondo. Cala, in pratica, la notte su Genova ma a due minuti dalla fine pareggia i conti Caputo con un preciso colpo di testa sull'assist di Augello. Si va ai rigori e c'è spazio per tutti. Calciano tutti gli 11, compreso i portieri. Saranno proprio loro i protagonisti: Contini segna il suo e dice di no a Guarna, lanciando la Samp agli ottavi.

La sequenza dei rigori

Rigorista Risultato Gabbiadini Gol Botteghin Gol Villar Parato Eramo Gol Djuricic Gol Falasco Alto Caputo Parato Gondo Gol Verre Gol Caligara Parato Augello Gol Falzerano Gol Conti Gol Bidaoui Gol Léris Gol Donati Gol Murru Gol Quaranta Gol Ferrari Gol Tavcar Gol Contini Gol Guarna Parato

Benzema mostra il Pallone d'oro ai compagni: standing ovation per lui

Serie A La Samp si dissocia da Ferrero: "Sua presenza allo stadio non avvallata dal CdA" 18/10/2022 ALLE 17:16