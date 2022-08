Un avvio non semplice, quello del Bologna di Sinisa Mihajlovic quest'anno. I felsinei hanno assistito a degli avvicendamenti societari, con l'arrivo del nuovo dt Giovanni Sartori e la promozione a ds di Marco Di Vaio. Nelle ultime uscite amichevoli, la squadra non ha ancora convinto, con il 3-4-3 che sembra essere ancora molto sbilanciato, come messo in mostra dalla sfida amichevole contro il Twente.

Sinisa Mihajlovic Credit Foto Twitter

La squadra, per l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Cosenza, avrà quindi bisogno della presenza del proprio leader tattico ed emotivo. Sinisa Mihajlovic sarà questa sera in panchina a guidare i suoi in prima persona. Nessun assistente a svolgere le sue mansioni. Nessun discorso preparato ma poi urlato da qualcun altro all'intervallo. Sinisa ci sarà e proverà a scuotere sin da subito i suoi.

Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Atalanta - Serie A 2021-22 Credit Foto Eurosport

Mihajlovic dovrà poi tastare il clima all'interno della rosa dopo le partenze di Hickey, Theate e Svamberg, . Non sarà semplice ma Sinisa non sembra esser preoccupato. Con tutte le precauzioni del caso, sarà ancora una volta lui a guidare i suoi nella prima "battaglia" stagionale. L'obiettivo è quello di disputare un percorso onorevole in Coppa, a differenza degli ultimi anni in cui i felsinei sono usciti con Ternana, Spezia ed Udinese. con un Marko Arnautovic sempre tentato dalle sirene inglesi del Manchester United . Non sarà semplice ma Sinisa non sembra esser preoccupato. Con tutte le precauzioni del caso, sarà ancora una volta lui a guidare i suoi nella prima "" stagionale.

Mihajlovic scherza coi giornalisti: "Sono persino contento di rivedere voi"

