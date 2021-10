Terza tappa: tre vittorie, un pareggio, tre sconfitte. Su tutto e su tutti, il disastro della Roma di Mourinho. Da Orsato al cappotto norvegese: l’alibi delle riserve non regge. Lo saranno sempre di più, temo. In generale, risultano fondamentali i cambi: per la Juventus, per il Manchester United, per il Napoli. L’Inter torna dentro il Milan è quasi fuori . Osimhen si conferma l’arma in più; e Dzeko, che Lukaku non è, un regista d’attacco dal pregevole repertorio.

CHAMPIONS: INTER 7

Dalle risse laziali al 3-1 agli «sceriffi». Altra musica. Il successo, bello e rotondo, le riapre l’Europa. Dal bouquet della notte estraggo Dzeko (un gol, un assist), De Vrij (il gol, ma non solo), Perisic (palo, traversa), Brozovic, Barella e il Dimarco terzino-mediano. Di Vidal, in compenso, ricordo la spizzata per il bosniaco e la rete, cruciale, del sorpasso. A voler cercare le pagliuzze, prima che diventino travi, quando attacca, l’Inter, lo fa in massa, e ai rivali spalanca, così, fior di praterie. San Siro ha gradito, comunque. E non ha mai smesso di spingere. Buon segno, i recuperi da area ad area di Dzeko e Lau-Toro.

CHAMPIONS: MILAN 5

Tre sberle su tre, la Champions del Diavolo è appesa a un filo. A Liverpool, gli andò bene a prescindere; con l’Atletico, malissimo. Troppo fumo, e troppi cerotti, per ribellarsi allo 0-1 di Porto e al contatto Taremi-Bennacer a monte del rasoio di Luis Diaz. I portoghesi avrebbero meritato un bottino più ricco, aggressivi fin dallo sparo dello starter. Il problema rimane la mira, malinconica come il «fado» della loro terra. Le riserve hanno dato poco a Pioli. Ma anche Leao. E pure Ibra. Un signore, il tecnico: colpa nostra, abbasso le assenze e gli episodi. E’ così che si cresce. Serve un’impresa, non un miracolo.

CHAMPIONS: ATALANTA 6,5

D’accordo, gruppo super-complicato, ma sarabande come queste fanno al massimo pensare, mai disperare. Primo tempo da Dea: i gol di Pasalic, che azione!, e di Demiral, calcio da romanzo, lo United piccolo e lontano. Hanno deciso l’infortunio del turco, in una difesa già decimata, e i cambi di Solskjaer. Un nome a caso: Pogba. Tiro a segno: Rashford, Maguire, pali, mischie e lo «stacco matto» di Cristiano Ronaldo, tanto per fissare le gerarchie. Zapata e Malinovskyi avevano sfiorato l’1-3. Gasperini ha portato l’Atalanta fin qui con il gioco: ma in campo va la rosa, non il giardiniere. E Old Trafford ruggiva.

CHAMPIONS: JUVENTUS 6

Quarto 1-0 consecutivo, nove punti su nove, gli ottavi in pugno: la «fabbrica Allegri» ha ufficialmente riaperto. Niente di clamoroso o di inedito, a San Pietroburgo. Come a Manchester, determinanti le staffette: Cuadrado, Arthur e Kulusevski, l’hombre del partido. Un inno al materialismo, Madama. Brutta, sporca, cattiva (il giusto). Lo ha riconosciuto lo stesso tecnico. Cos’altro? Tentativi di «gegenpressing» alto, lo schema De Sciglio: servito da destra, crossa da sinistra per la zuccata di Kean domenica, di Kulu mercoledì. Ciò premesso, lunga è la strada. Guai se il prezzo del bunker fosse la prigione del coraggio.

EUROPA LEAGUE: LAZIO 6

Il Marsiglia è terzo, in Francia, e lo allena Sampaoli, il Sarri delle Ande. Da qui uno 0-0 combattuto, aspro, con belle parate di Strakosha ed efficaci chiusure di Luiz Felipe, una traversa scheggiata da Immobile, occasioni, errori ed emozioni. Non sempre, ma abbastanza. Rivisto all’opera Milik: un passero, rispetto allo sparviero di Napoli. In ombra Zaccagni, tracce di Cataldi, polvere di Felipe Anderson. Aquila a corrente alternata, una vittoria in tre partite. Bisogna cambiare marcia. Luis Alberto ancora panchinaro: evidentemente qualcosa non va. E Milinkovic-Savic più cornice che quadro.

EUROPA LEAGUE: NAPOLI 7

Calcio-tarantella, sempre. E bravo Spalletti nei cambi, anche se Osimhen, sullo 0-0, l’avrebbero inserito tutti. Bravo, specialmente, nello spostare Insigne da esterno a «dieci», dietro il centravanti. Primo del gruppo, il Legia si è rifugiato in un catenaccione persino commovente. Il Napoli ha pazienza, sa soffrire e leggere i momenti. Risolvono Insigne (gran destro), Osimhen (su assist del capitano), Politano: 3-0. Una risposta, perentoria, alle montagne russe che condizionarono il harakiri con lo Spartak Mosca. Tornava titolare Mertens: tempo al tempo. Il Napoli crede in quello che fa: e per questo lo fa bene.

CONFERENCE LEAGUE: ROMA 2

Il risultato è una lapide: 6-1. Nel ranking Uefa il Bodoe Glimt è 218°, la Roma 12a. Zero scuse, a cominciare dal turnover: se non ora, quando? La Magica non è nuova a crolli del genere, ma questa volta si «supera». Oltre il circolo polare artico, oltre l’indecenza. Per Mourinho, una legnata storica. I campioni di Norvegia sembravano il Liverpool di Klopp: triangoli a tutta velocità, e quasi sempe un uomo, se non due, davanti al povero Rui Patricio. E’ il quarto schiaffo, dopo Verona, derby e Juventus. E domenica arriva il Napoli. «Visto perché giocano sempre gli stessi?», il Vate dixit. Non proprio il massimo, come manifesto.

