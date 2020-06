Coronavirus: addio ad Ahmed Radhi, leggenda del calcio iracheno. Aveva 56 anni

Ahmed Radhi in azione in Belgio-Iraq ai Mondiali di Messico 1986

Il mondo del calcio iracheno piange la scomparsa di Ahmed Radhi, deceduto, secondo quanto scrive l’ANSA, per complicazioni legate al coronavirus: in patria era considerato una leggenda, in quanto aveva siglato l’unico gol dell’Iraq nell'unica patecipazione alla fase finale di un Mondale, a Messico '86. In quell'occasione Radhi mise a segno la rete del definitivo 1-2 contro il Belgio nella fase a gironi. Aveva 56 anni.

Attaccante e goleador, ha preso per mano la sua Nazionale di calcio nelle vittorie delle Coppe del Golfo del 1984 e del 1988, negli anni migliori dell’Iraq. Nel 2006 Radhi era fuggito dal suo Paese dopo che il capo del Comitato Olimpico nazionale era stato rapito e si era rifugiato in Giordania, ad Amman, per poi tornare in Iraq nel 2007. Il ministro dello Sport iracheno, Adnan Darjal, ha annunciato con queste parole la scomparsa dell'ex giocatore: "Con grande tristezza piangiamo il nostro compagno, l’ardente stella dei nostri fan, l’atleta impareggiabile e figlio dell’Iraq, Ahmed Radhi“.

