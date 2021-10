Julian Nagelsmann è positivo al Covid. Non aveva partecipato alla sfida di Champions League del Bayern Monaco perché già non stava bene e in mattinata il Bayern Monaco ha confermato la sua positività.

Julian Nagelsmann è risultato positivo al Coronavirus nonostante fosse completamente vaccinato. Volerà a Monaco separatamente dalla squadra su un'aeroambulanza e verrà messo in isolamento.

Non potrà dunque essere presente alla partita del weekend con l'Hoffenheim e di certo squadra e staff dovranno essere sottoposti a ulteriori tamponi, ma Dino Toppmoeller e Xaver Zembrod, i suoi assistenti, sono pronti a sostituirlo di nuovo.

