Cláudio Ibrahim Vaz Leal, meglio noto come Branco, ex terzino di Genoa, Fluminense, Middlesbrough, Brescia, Porto e campione del mondo con il Brasile nel 1994, è risultato positivo al covid ed è stato ricoverato in un ospedale di Rio de Janeiro nella giornata di mercoledì 17 marzo. Le condizioni del 56enne, attualmente responsabile delle nazionali giovanili verdeoro, secondo i media brasiliani sarebbero comunque complessivamente buone.

