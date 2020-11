Calcio e Coronavirus. Altra puntata. La nuova sosta per i match delle Nazionali ha suscitato un vespaio di polemiche in quanto molti di questi incontri sono ritenuti altamente inutili vista la poca importanza di alcune partite e soprattutto il particolare e drammatico periodo storico che sta vivendo il mondo sotto attacco dalla pandemia per Covid-19. In molti si sono espressi, ecco l'opinione del virogolo Fabrizio Pregliasco:

“Vaccino Pfizer? I dati non sono disponibili su pubblicazioni scientifiche, ma negli USA non scherzano su dichiarazioni non veritiere. E’ un qualcosa che avverrà nella pratica nel prossimo. In Italia ci sarà nel 2021 una quantità significativa, ci sono più vaccini che saranno registrati a breve, ci sono più di 200 progetti. Il rischio c’era: la terza ondata è un’ipotesi a febbraio che si basa su precedenti pandemie, dipende solo da noi. La terza potrebbe esser figlia del Natale, ma anche seguente. Il tampone non ti dà certezza, ma solo un’istantanea del momento. Non si può eliminare questo rischio. Non c’è nessun modo per avere certezza".