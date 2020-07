Coronavirus, in Lombardia via libera al calcetto e agli altri sport di contatto da sabato 11 luglio

Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Tra le misure di prevenzione si dispone il controllo della temperatura all’ingresso e la disinfezione delle aree e dell’attrezzatura

Via libera da sabato 11 luglio alla pratica dello sport di contatto, di squadra e individuale.

E' questo il contenuto dell'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che sancisce la ripresa tra gli altri sport anche del calcetto. Il documento aggiunge:

Serie A Lazio-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche DA 21 MINUTI

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni dell'allegato alla stessa ordinanza, ovvero solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria) e solo se all’accesso della struttura verrà rilevata la temperatura corporea (che non deve essere superiore a 37.5°C).

Il governatore della regione chiarisce inoltre che "il via libera agli sport di contatto potrà essere rimodulato in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico". Da oggi in Lombardia è prevista anche la riapertura di discoteche e sale da ballo. L'attività del ballo sarà consentita esclusivamente negli spazi all'aperto.

Champions League Ottavi e Final Eight, le date: Juve-Lione il 7 agosto. Napoli-Barça l'8, Atalanta-PSG in campo il 12 DA UN' ORA