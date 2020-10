Tra le limitazioni imposte dal nuovo Dpcm , atteso tra lunedì e martedì, potrebbero andarci di mezzo anche il calcetto e tutti gli sport di contatto amatoriali. Il prossimo decreto ministeriale, mirato a contenere i contagi in aumento da coronavirus , da quanto emerge dalle prime indiscrezioni dovrebbe accogliere una richiesta espressa in passato dal Comitato Tecnico-Scientifico , che aveva già chiesto al governo di intervenire per azzerare tutto lo sport che non fosse professionistico.

Era stato un punto controverso nella fase di post-lockdown, con il via libera dato solo da alcune Regioni che si avvalsero dei poteri ‘ampliativi’ concessi dal Governo per alleggerire alcuni divieti o accorciare le tempistiche imposte dal protocollo dello scorso giugno. Il nuovo decreto, invece, conferisce meno potere alle singole Regioni che potranno revisionare i punti del Dpcm (dove possibile) solo con l’autorizzazione del ministero della Salute. Oggi, 11 ottobre, il ministro Speranza sarà impegnato in un vertice con il Comitato Tecnico-Scientifico per poter varare il nuovo il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo sport professionistico, almeno per il momento, non dovrebbe essere intaccato dalle nuove restrizioni.