La Regione Piemonte, in collaborazione con il Comune di Torino e Juventus Football Club ha allestito un nuovo punto vaccinale presso l’hotspot dell’Allianz Stadium, a partire dal 24 marzo. Sarà il personale sanitario dell’Esercito ad effettuare le vaccinazioni all’interno del parcheggio 10 dello stadio, fino a poche ore fa destinato al prelievo dei tamponi naso-faringei in modalità drive through.

Il punto vaccinale sarà operativo con orario 8-14 dal lunedì al sabato. Nel corso della prima giornata verranno effettuate le prime 100 somministrazioni per il personale scolastico, fino ad arrivare a un massimo di 200 inoculazioni al giorno nelle prossime settimane.

