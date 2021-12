La stretta disposta dal governo a seguito del dilagare della variante Omicron non ha risparmiato stadi e palazzetti. La capienza degli stadi torna al 50%, con la consueta disposizione a scacchiera.

Gli impianti sportivi al chiuso, invece, potranno arrivare solo sino al 35%: questa la soluzione adottata dal Consiglio dei ministri dopo un intenso dibattito e confronto tra le parti.

Allo stadio si potrà entrare con il green pass rafforzato, come già previsto dalle norme attualmente in vigore, e indossando obbligatoriamente mascherine di tipo FFP2. Per accedere sarà inoltre necessario essere vaccinati (il green pass scatta dopo 15 giorni dalla prima dose) o guariti dal Covid da meno di sei mesi. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore già dal 6 gennaio.

Green pass, scacchiera: le regole per il ritorno allo stadio

