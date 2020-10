Dopo lo stop a tutto lo sport dilettantistico in Lombardia , arrivano chiarimenti anche sugli effetti del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte negli scorsi giorni. Giovedì la Federcalcio ha diramato l’elenco delle categorie, e dei rispettivi campionati che saranno sospesi fino al 13 novembre . Si tratta del cosiddetto livello “provinciale”, mentre andranno avanti i tornei nazionali e regionali.

In Lombardia e nella provincia autonoma di Bolzano si fermeranno anche le competizioni regionali. Per tutti, invece, resta la possibilità di svolgere allenamenti in forma individuale e mantenendo la distanza minima di due metri.