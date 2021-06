Arturo Vidal è in ospedale dopo aver contratto il Covid. Nel frattempo, però, a quanto pare avrebbe violato le norme di prevenzione e pertanto sarebbe stata aperta un'inchiesta in cile.

Questo perché il giocatore avrebbe violato la quarantena imposta alla Nazionale, che sarebbe dovuta rimanere in bolla e abbandonare l'hotel solo per recarsi agli allenamenti,. Una norma che vidal avrebbe violato prima per andare a incontrare una modella (smentto però da entrambi) e poi per recarsi all'ippodromo.

Il sottosegretario alla salute cileno ha sottolineato che Vidal deve rispettare le norme sanitarie come tutti gli altri e così alla chiusura dell'inchiesta potrebbero subentrare anche dei provvedimenti.

Calciomercato 2020-2021 Conte e Paratici di nuovo insieme al Tottenham 4 ORE FA

Conte: "Con Vidal uso bastone e carota"

Calcio Francia, tris al Galles. Inghilterra ok, ma è ansia Arnold 11 ORE FA