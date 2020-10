Il coronavirus continua a farla da padrone nel mondo del calcio, non solo in Italia. Secondo quanto riportato dalla BBC , infatti, l'amichevole internazionale tra Inghilterra e Scozia Under19 è stata sospesa al termine del primo tempo a causa della notizia della positività al virus del c.t. degli scozzesi Billy Stark . La sfida, all'intervallo, era sul risultato di 3-1 a favore dell'Inghilterra, ma il direttore di gara ha immediatamente optato per la sospensione del match una volta ricevuta la notizia. Massima attenzione, adesso, anche tra le fila degli inglesi: in rosa c'erano giocatori di Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Aston Villa e Leeds United.

L'allenatore era risultato negativo ai primi tamponi effettuati, facendo riscontrare la propria positività solamente dopo l'inizio della partita e costringendone, dunque, l'immediata interruzione in accordo tra le Federazioni coinvolte. La Federazione scozzese, poi, ha provveduto a rinviare gli impegni successivi delle proprie nazionali Under19 e Under17. "Billy ora andrà a casa e andà in isolamento per dieci giorni. Isolamento a scopo precauzionale per 14 giorni anche per il resto di giocatori e staff, mentre le autorità scozzesi verificheranno se ci sono stati contatti con Billy Stark", così la Federazione scozzese si è espressa in una nota ufficiale.